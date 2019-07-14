Брежнєв позаздрить: Анна Сєдокова насмішила мережу безглуздим макіяжем

Анна Сєдокова, яка звикла шокувати користувачів своїми епатажними образами, на цей раз більше здивувала фанів макіяжем, ніж одягом. Відповідне фото артистка опублікувала у соцмережі Instagram.

Під знімком Сєдокова поділилася з підписниками почуттям, яке нахлинуло на неї під час однієї зі зйомок. "Страх підвести команду, страх не перемогти, страх потонути, впасти, бути з'їденим тарганами та зміями. І там чітко розумієш, що ніби тебе і страхують і начебто зйомки, але все одно дуже страшно, а якщо це трапиться зі мною. І єдиний спосіб - це подолати себе. Забивати на цей самий страх. І дихати. Глибоко і повільно", - поділилася артистка.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Увагу підписників привернув не стільки текст, як фото, яке розмістила Седокова для своїх фанатів. Крім губ, які збільшуються у співачки з кожним разом все більше, коментатори роздивилися макіяж в цілому. Деякі вважають, що на цей раз у артистки занадто широкі брови:

Аня Седакова вже змінювала себе повністю, майже не впізнала.

З губами біда.

Так повитягай все це з себе!

А брови з щітки для взуття?

Нарешті в одязі.

Брови залік! Брежнєв позаздрить.

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що вульгарний образ Сєдокової перейшов усі межі.

Раніше повідомлялося про те, що Сєдокова розповіла дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.