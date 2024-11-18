Брендон з "Беверлі-Гіллз 90210": який вигляд сьогодні має красунчик з культового серіалу

Прем’єра серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" відбулася у жовтні 1990 року. З часом шоу набуло великої популярності, і вже в 1991-му проєкт став справжнім феноменом. Джейсон Прістлі неодноразово зізнавався, що такого рівня уваги він не очікував.

Попри труднощі, пов’язані з тиском слави, актор був вдячний долі за шанс проявити себе. Утім, популярність принесла й чимало викликів. Глядачі почали ототожнювати Прістлі з його персонажем Брендоном, і ця тенденція тільки посилювалася із зростанням успіху серіалу.

Джейсон Прістлі (фото: Кіноріум)

Кінець 90-х став одним із найважчих етапів у житті актора. У цей період він не лише переживав застій у кар’єрі, а й розлучився зі своєю коханою Крістін Елліс, яка також була частиною акторського складу серіалу. Особисті труднощі разом із професійними невдачами привели до того, що Прістлі почав вживати алкоголь.

Довгий час актор намагався приховувати цю проблему, але в 1998 році це стало очевидним для всіх. Того року він потрапив у серйозну автомобільну аварію, коли, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет.

Повернутися до нормального життя Джейсону могла допомогти любов: у 1999 році він одружився з гримеркою серіалу Ешлі Петерсон, вирішивши кардинально змінити своє майбутнє. Однак залежності нікуди не зникли - час від часу актор знову опинявся в алкогольних і наркотичних запоях.

Джейсон Прістлі (фото: Кіноріум)

Це неминуче призвело до розриву: через кілька років після весілля Петерсон подала на розлучення. Тоді ж Прістлі завершив і свою головну роль у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210". Відчувши, що вичерпав потенціал цієї роботи, він покинув проєкт після дев’ятого сезону.

На початку 2000-х Джейсон активно знімався у кіно й на телебаченні, але значних успіхів це не принесло. У цей час він серйозно захопився своєю давньою пристрастю - автогонками.

Джейсон Прістлі (фото: instagram.com/jason_priestley)

У 2002 році під час одних із змагань актор потрапив у жахливу аварію: на швидкості 180 миль на годину його машина врізалася в стіну. Джейсона доставили в лікарню університету Кентуккі у критичному стані. Лише завдяки оперативній допомозі медиків йому вдалося уникнути фатального кінця. Реабілітація була тривалою, і в цей складний період Джейсона підтримувала його дівчина, гримерка Наомі Лоуд.

У 2005 році актор зробив їй пропозицію, на яку вона відповіла згодою. На той час Джейсон зумів подолати залежність від алкоголю. Згодом у подружжя народилися донька й син, які стали головною мотивацією для актора остаточно залишити шкідливі звички в минулому.

Джейсон Прістлі з родиною (фото: instagram.com/jason_priestley)

Хоча Прістлі не вдалося повернутися на вершину американського телебачення, у себе на батьківщині в Канаді він знайшов нові можливості для творчої реалізації. Серіали "Зовіть мене Фітцем" і "Чесні детективи" стали успішними й тривалий час транслювалися на канадському телебаченні.

Джейсон Прістлі (фото: instagram.com/jason_priestley)