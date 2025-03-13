Бренди та розкішні прикраси від колишнього чоловіка-нардепа: скільки коштує "лук" акторки Саліванчук

Популярний український блогер Ніколас Карма дізнався, скільки коштує образ української акторки театру і кіно Анни Саліванчук.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост блогера в Instagram.
Прогулюючись Львовом, він зустрів артистку і вирішив розпитати про її речі та аксесуари.
Для стильного образу вона обрала total denim look, який доповнила бежевим піджаком і головним убором такого ж відтінку.
Саліванчук "вигуляла" джинсову сорочку Aisenberg за 2000 гривень, джинси колаборації Adidas і Ksenia Schnaider за 4000 гривень, чоботи з деніму на високих підборах українського бренду - 7000 грн, а також бежеве пальто-піджак бренду Sarna, яке коштувало приблизно стільки ж.
Анна Саліванчук (скриншот відео)
Карма звернув увагу на прикраси та брендову сумку Louis Vuitton.
"Я побачив одразу Van Cleef", - підкреслив блогер, побачивши сережки на зірці.
Саліванчук зазначила, що має сережки, браслет, каблучки та ланцюжок від цього бренду. Усе це подарунки від колишнього чоловіка-нардепа, з яким вона розлучилася 2023 року.
А блакитну сумку крос-боді Louis Vuitton актриса подарувала собі на 39-річчя. Її вартість - 4200 доларів (приблизно 174 тисяч гривень).
"Louis Vuitton я давно хотіла, саме в цьому кольорі. Мені було 39 років влітку", - підкреслила вона.
Акторка у 2006 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Того ж року почала грати в театрі, а з 2007-го - зніматися в кіно.
На її рахунку - понад 30 ролей у фільмах і серіалах.
Близько 8 років Анна була одружена з народним депутатом і колишнім продюсером "Кварталу 95" Олександром Божковим. У цьому шлюбі у неї народилися двоє синів: Гліб і Микита.
У березні 2024 року артистка заявила, що розлучається з чоловіком. Як виявилося, це сталося ще в травні 2023 року, але Саліванчук довго приховувала, що вони вже не разом.
На початку 2025 року вона зізналася, що закрутила новий роман.
Саліванчук з дітьми та колишнім чоловіком (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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