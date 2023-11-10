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"Брехло брехляче". Полякова гнівно висловилася про Остапчука

П'ятниця 10 листопада 2023 15:49
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"Брехло брехляче". Полякова гнівно висловилася про Остапчука Оля Полякова рознесла Володимира Остапчука за брехню (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Оля Полякова назвала телеведучого Володимира Остапчука "брехлом", пригадавши, як він у передачі Маші Єфросініній "Екзамен" сказав їй неправду, розповідаючи про своє начебто щасливе сімейне життя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на новий випуск YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

Полякова про Остапчука

Тема свіжого випуску спільного з Поляковою і Єфросиніною проєкту була присвячена брехні.

&quot;Брехло брехляче&quot;. Полякова гнівно висловилася про Остапчука

Маша Єфросініна і Оля Полякова (фото: скріншот)

Обговорюючи це, Маша сказала, що за всю історію її YouTube-шоу "Екзамен" лише один гість не був щирий з нею.

Мова йшла про блогерку Сашу Бо, яка спочатку в інтерв’ю ділилася, яка вона щаслива у шлюбі з Ігорем Пустовітом, а вже у другій розмові з ведучою шокувала новиною про розлучення.

На цьому моменті виконавиця зупинила подругу і нагадала їй, що була ще одна людина, яка говорила неправду на інтерв’ю, і це Володимир Остапчук.

"А Остапчук?! Брехло брехляче", - емоційно сказала артистка.

За словами Єфросініної, шоумен розповідав їй, що у нього немає проблем у стосунках з дружиною, хоча пізніше виявилося, що він вже як півроку живе з іншою жінкою.

"Я розповідаю про історію, коли ми з однією героїнею записали два інтерв'ю. Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він півроку вже як живе з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж", - сказала вона.

Нагадаємо, на момент інтерв’ю (2019 рік) Володимир був одружений з Оленою Войтенко, яка народила йому двох дітей.

Згодом стало відомо, що Остапчук має роман з нотаріусинею Христиною Горняк, з якою він теж вже розірвав шлюб.

Третьою його дружиною стала 23-річна Катерина Полтавська.

Нагадаємо, нещодавно відомий співак розповів, як його бабуся на Уралі підтримує Україну в оточенні "скажених зомбі".

Також зірка українських серіалів розповіла про агресивного "актора", до якого просили не наближатися.

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Маша Єфросиніна Оля Полякова Володимир Остапчук Кристина Горняк звезды шоу-бизнеса