Бред Пітт готується всьоме стати батьком, - ЗМІ

Нестаріючий голівудський секс-символ Бред Пітт знову готується стати батьком. Подейкують, що актор та його обраниця 29-річна фітнес-блогерка Інес де Рамон настільки щасливі, що планують спільну дитину.
Про це пише Closer.
Нещодавно Пітт звозив Інес до Парижа. Після цієї поїздки в їхньому особистому житті намічаються істотні зміни.
"Бред перетворив їхню поїздку до Франції у щось особливе. Інес розповіла друзям, що відчувала себе як принцеса. У них зараз дійсно період "медового місяця". Вони також повідомили друзям, що відкриті для того, щоб мати спільну дитину.
Бреда Пітта та Інес де Рамон вже не раз бачили разом (фото: dailymail.co.uk)
Нікого не здивує, якщо скоро Інес оголосить про вагітність", - говориться в повідомленні.
Цікаво те, що про такі плани Бреда Пітта знає і його колишня дружина Дженніфер Еністон (це та, що була до Анджеліни Джолі).
Експодружжя залишилося у добрих відносинах, проте вона відчуває змішані почуття, адже питання дітей у часи їхнього спільного життя було "хворим".
Після зйомок "Містера і місіс Сміт" Бред Пітт закрутив роман з Анджеліною Джолі. Акторка народила йому трьох дітей, а ще трьох вони усиновили.
Пара виховує Захару з Ефіопії, Медокса з Камбоджі, Пакса з В'єтнаму, а також біологічних дітей - доньку Шайло і двійнят Нокса і Вів'єн.
У вересні 2016 року після 11 років спільного життя пара Джолі-Пітт розійшлася.
Раніше ми писали, як минув візит Анджеліни Джолі до України.