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Бред Пітт готується всьоме стати батьком, - ЗМІ

Бред Пітт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)
Автор: Світлана Мащенко

Нестаріючий голівудський секс-символ Бред Пітт знову готується стати батьком. Подейкують, що актор та його обраниця 29-річна фітнес-блогерка Інес де Рамон настільки щасливі, що планують спільну дитину.

Про це пише Closer.

Що відомо про зіркову пару

Нещодавно Пітт звозив Інес до Парижа. Після цієї поїздки в їхньому особистому житті намічаються істотні зміни.

"Бред перетворив їхню поїздку до Франції у щось особливе. Інес розповіла друзям, що відчувала себе як принцеса. У них зараз дійсно період "медового місяця". Вони також повідомили друзям, що відкриті для того, щоб мати спільну дитину.

Бреда Пітта та Інес де Рамон вже не раз бачили разом (фото: dailymail.co.uk)

Нікого не здивує, якщо скоро Інес оголосить про вагітність", - говориться в повідомленні.

Джен в курсі

Цікаво те, що про такі плани Бреда Пітта знає і його колишня дружина Дженніфер Еністон (це та, що була до Анджеліни Джолі).

Експодружжя залишилося у добрих відносинах, проте вона відчуває змішані почуття, адже питання дітей у часи їхнього спільного життя було "хворим".

Ця дитина може стати для Бреда сьомою

Після зйомок "Містера і місіс Сміт" Бред Пітт закрутив роман з Анджеліною Джолі. Акторка народила йому трьох дітей, а ще трьох вони усиновили.

Пара виховує Захару з Ефіопії, Медокса з Камбоджі, Пакса з В'єтнаму, а також біологічних дітей - доньку Шайло і двійнят Нокса і Вів'єн.

У вересні 2016 року після 11 років спільного життя пара Джолі-Пітт розійшлася.

Раніше ми писали, як минув візит Анджеліни Джолі до України.

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