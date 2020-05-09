Бред от начала до конца! Комаровский разнес новый "способ" лечения коронавируса

Пока ученые во всем мире разрабатывают вакцину против коронавируса, в сетях активно распространяются всевозможные советы от якобы врачей о новых способах победить болезнь. Такие фейковые "рецепты" на практике способны навредить здоровью доверчивых граждан. Евгений Комаровский в своем свежем видео обзоре о COVID-19 прокомментировал один из последних "хитов" в интернете.

Речь идет о вирусном ролике от "врача из Италии", который рассказывает, как излечился от коронавируса при помощи алкоголя - дышал парами водки.

Доктор высшей категории Комаровский признался, что получил тысячи вопросов относительно данного "способа" и достаточно эмоционально объяснил, почему этому "лайфхаку" нельзя верить.

"Врач" открыл новый способ лечения коронавирусной инфекции за один день - только вдумайтесь! Для того, чтобы убить вирус в легких, надо растворить оболочку вируса, если дышать парами водки. Человек совершенно конкретно говорит о том, что почувствовал у себя какие-то симптомы, решил, что это коронавирус, подышал водкой в течение дня, на ночь вылил водку на подушку, чтобы ночью ей дышать, потом через два дня сделал тест и никакого коронавируса не обнаружил. И народ на полном серьезе говорит: доктор, это правда? Как круто, смотрите, как мы будем теперь все лечиться замечательно", - удивляется Комаровский.

Также он возмутился, что никто не обращает внимание на то, что этот человек говорит: "я врач", и рассказывает: "почему так раньше не лечили?"

"Почему так нельзя лечить туберкулез? Да потому что у туберкулезной инфекции есть капсула, которую спирт не растворяет. Почему так нельзя лечить грипп? Потому что у гриппа нет жировой пленки, как есть у коронавируса...

Ребята! Это же все фигня на постном масле! У гриппа есть наружная жировая мембрана. У туберкулезной палочки нет никаких капсул. Все это бред от начала и до конца!" - подчеркивает Комаровский.

Также доктор признался, что понимает желание людей найти легкий способ побороть коронавирус и не особо напрягаться при этом с карантином.

"Я понимаю, как всем хочется не соблюдать дистанцию, не мыть руки, валять дурака, выйти из дома и дышать водкой. Ребята - так не получится, эти методы не работают!" - отметил Комаровский.

Видео: Комаровский опроверг фейк про лечение коронавируса, вдыхая пары водки

Напомним, что недавно бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун собрала подборку самых распространенных мифов про коронавирус и развенчала новые фейки.

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