В бразильском штате украинский язык стал официальным: в регионе - полмиллиона этнических украинцев

В Бразилии украинский язык стал официальным в муниципалитете Прудентополис в штате Парана на юге страны. Местные депутаты поддержали соответствующий законопроект единогласным решением.

Об этом передает Всемирный конгресс украинцев на странице в Facebook .

Подготовкой законопроекта и его обоснованием занимался вице-президент ВКУ, адвокат Виторио Соротюк.

"Муниципалитет Прудентополис уже установил дружеские отношения с Тернопольской областью, откуда приехало в Бразилию большинство украинских иммигрантов", - говорится в публикации.

Также в ВКУ отметили, что новый закон "откроет новые возможности" для обмена специалистов, обучение молодежи на университетском уровне в Украине или же с дистанционно онлайн.

В этом бразильском регионе проживает большое количество выходцев из Украины.

В частности, по данным за 2008-й год, граждан украинского происхождения насчитали три четверти всех жителей Прудентополиса (тогда население составляло 50 614 человек).

Сейчас же, как уточняет языковой омбудсмен Тарас Креминь, в бразильском штате Парана - около полумиллиона этнических украинцев, говорится в сообщении Офиса Уполномоченного по защите государственного языка.

Иммигранты из Украины в Бразилию стали массово прибывать в 1885 году, и в местности, которая сейчас является муниципалитетом Прудентополис, переселилось около полутора тысячи украинских семей. Сам город был официально основан в 1894 году, и сейчас он считается столицей украинской общины в Бразилии.

"Сегодня Прудентополис хорошо известен в Бразилии и всей Южной Америке как "украинский" город, украинская культура и традиции глубоко интегрированы в его пространство и жизни. В городе действует украинский "Музей тысячелетия", который знакомит с украинской историей и культурой. Кстати, в школах и вузах штата Парана, столицей которого является Прудентополис, уже давно преподают украинский язык", - рассказали в Офисе языкового омбудсмена.