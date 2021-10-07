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У бразильському штаті українська мова стала офіційною: у регіоні - півмільйона етнічних українців

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Бразилія, Четвер 07 жовтня 2021 21:16
У бразильському штаті українська мова стала офіційною: у регіоні - півмільйона етнічних українців Фото: у бразильському штаті Парана українська мова тепер офіційна (facebook.com/UkrainianWorldCongress)
Автор: Володимир Костирін

У Бразилії українська мова стала офіційною в муніципалітеті Прудентополіс у штаті Парана на півдні країни. Місцеві депутати підтримали відповідний законопроект одностайним рішенням.

Про це передає Світовий конгрес українців на сторінці в Facebook.

Підготовкою законопроекту та його обґрунтуванням займався віце-президент СКУ, адвокат Віторіо Соротюк.

"Муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні стосунки з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів", - йдеться в публікації.

Також у СКУ зазначили, що новий закон "відкриє нові можливості" для обміну фахівців, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж з дистанційно онлайн.

У цьому бразильському регіоні проживає велика кількість вихідців з України.

Зокрема, за даними за 2008-й рік, громадян українського походження нарахували три чверті всіх жителів Прудентополіса (тоді населення становило 50 614 людей).

Зараз же, як уточнює мовний омбудсмен Тарас Кремінь, в бразильському штаті Парана - близько півмільйона етнічних українців, йдеться в повідомлення Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Іммігранти з України до Бразилії стали масово прибувати в 1885 році, і в місцевості, яка зараз є муніципалітетом Прудентополіс, переселилося близько півтори тисячі українських сімей. Саме місто було офіційно засноване в 1894 році, і зараз воно вважається столицею української гГромади в Бразилії.

"Сьогодні Прудентополіс добре знаний в Бразилії та всій Південній Америці як "українське" місто, українська культура і традиції глибоко інтегровані в його простір та життя. У місті діє український "Музей тисячоліття", який знайомить з українською історією та культурою. До речі, у школах та вишах штату Парана, столицею якого є Прудентополіс, вже давно викладають українську мову", - розповіли в Офісі мовного омбудсмена.

Раніше повідомлялося, що за даними соціологічного опитування в Україні, три чверті громадян вважають українську мову рідною.

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