Бразильський криптошахрай Фузіяма став "персоною нон-грата" в Україні: за справу взявся Інтерпол

Як виявилось, схемами Фузіями зацікавилась парламентська комісія в його рідній Бразилії, а Інтерпол виписав на нього так звану "синю картку".

Фузіямі та його спільниками вдалося вивести щонайменше мільярд гривень з України через численні фірми-"прокладки".

Понад шість років тому бразилець японського походження Карлос Фузіяма заснував в Україні криптовалютну ферму "Майнінг Експрес", залучивши в цей проєкт величезні суми – понад мільярд гривень. Інвестори з усього світу вкладали кошти, сподіваючись на стабільні доходи від майнінгу, однак із часом з'ясувалося, що їхні гроші безслідно зникли.

За інформацією журналістів, з фірмами, пов'язаними з Фузіямою, пов'язане виведення принаймні 35 мільйонів доларів США. Офіційно ж інвестиції у статутний фонд ТОВ "Майнінг Експрес" складали менше чотирьох тисяч доларів.

Ще до українського проєкту Фузіяма був помічений у сумнівних фінансових схемах у Бразилії, де займався класичними пірамідами, пропагуючи продукцію на кшталт магічних подушок і чарівних масажерів.

У 2017 році, заснувавши "найбільшу криптоферму в Європі", він пообіцяв вкладникам шалений прибуток. Та замість цього його ТОВ "Майнінг Експрес" вивело понад мільярд гривень зі статутного капіталу через гонконгську фірму "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед". Сам "криптоолігарх" втік за кордон, переписавши ТОВ на інших осіб.

Також журналісти дізнались, що окрім заборони на в'їзд, Карлосу Фузіямі скасували й посвідку на постійне проживання №800197426.

У травні 2021 року Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за статтею "шахрайство", пов’язану з діяльністю Фузіями. Як зазначено у матеріалах слідства, схема "Майнінг Експрес" працювала за принципом фінансової піраміди, подібної до МММ чи інших сумнозвісних кредитних афер, а обіцяні "бонуси" та високі доходи так і не були виплачені.

Діяльність Фузіями привернула увагу й правоохоронних органів інших країн, зокрема Японії, де серед потерпілих виявились навіть місцеві поліцейські. До того ж, діяльність Фузіями викликала інтерес і у бразильських парламентарів: слідча комісія у Бразилії також хоче отримати свідчення від Фузіями, щоб з’ясувати обставини діяльності піраміди.

Крім того, бразильцю вже виписали "синю картку" Інтерполу, що передбачає збирання інформації про особу, яка підозрюється у злочинах. Наразі його точне місцеперебування – під питанням.

Та не тільки клієнти "криптоферми" та правоохоронці в різних країнах світу мають питання до втікача. Як виявилось, в 2018-му через ту ж саму гонконгську прокладку "Едельвейс Інвестмен Енд Трейдінг Компані Лімітед" фігурант оформив на себе частину ТОВ "Захід Карпати Груп". А в 2022 році один з партнерів бразильця подав позов, в якому вимагає розірвати договір купівлі-продажу та перереєстрацію часток.