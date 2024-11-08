Бразильский криптомошенник Фузияма стал "персоной нон-грата" в Украине: за дело взялся Интерпол

Как оказалось, схемами Фузиями заинтересовалась парламентская комиссия в его родной Бразилии, а Интерпол выписал на него так называемую "синюю карточку".

Фузиям и его сообщникам удалось вывести не менее миллиарда гривен из Украины через многочисленные фирмы-"прокладки".

Более шести лет назад бразилец японского происхождения Карлос Фузияма основал в Украине криптовалютную ферму "Майнинг Экспресс", привлекая в этот проект огромные суммы - более миллиарда гривен. Инвесторы со всего мира вкладывали средства в надежде на стабильные доходы от майнинга, однако со временем выяснилось, что их деньги бесследно исчезли.

По информации журналистов, с фирмами, связанными с Фузиамой, связан вывод по крайней мере 35 миллионов долларов США. Официально же инвестиции в уставный фонд ООО "Майнинг Экспресс" составляли менее четырех тысяч долларов.

Еще до украинского проекта Фузияма был замечен в сомнительных финансовых схемах в Бразилии, где занимался классическими пирамидами, пропагандируя продукцию типа магических подушек и волшебных массажеров.

В 2017 году, основав "наибольшую криптоферму в Европе", он пообещал вкладчикам безумную прибыль. Но вместо этого его ООО "Майнинг Экспресс" вывело более миллиарда гривен из уставного капитала через гонконгскую фирму "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед". Сам "криптоолигарх" скрылся за границу, переписав ООО на других лиц.

Также журналисты узнали, что кроме запрета на въезд Карлоса отменили и вид на постоянное проживание №800197426.

В мае 2021 года Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по статье "мошенничество", связанную с деятельностью Фузий. Как отмечено в материалах следствия, схема "Майнинг Экспресс" работала по принципу финансовой пирамиды, подобной МММ или другим печально известным кредитным аферам, а обещанные "бонусы" и высокие доходы так и не были выплачены.

Деятельность Фузиями привлекла внимание и правоохранительных органов других стран, в частности, Японии, где среди пострадавших оказались даже местные полицейские. К тому же деятельность Фузиями вызвала интерес и у бразильских парламентариев: следственная комиссия в Бразилии также хочет получить показания от Фузиями, чтобы выяснить обстоятельства деятельности пирамиды.

Кроме того, бразильцу уже выписали "синюю карточку" Интерпола, предусматривающую сбор информации о лице, подозреваемом в преступлениях. Сейчас его точное местонахождение – под вопросом.

Но не только у клиентов "криптофермы" и правоохранителей в разных странах мира есть вопросы к беглецу. Как оказалось, в 2018-м из-за той же гонконгской прокладки "Эдельвейс Инвестмен Энд Трейдинг Компани Лимитед" фигурант оформил на себя часть ООО "Запад Карпаты Групп". А в 2022 году один из партнеров бразильца подал иск, в котором требует расторгнуть договор купли-продажи и перерегистрацию долей.