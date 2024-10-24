Браузер буде "літати". 14 способів прискорити роботу Google Chrome на ПК та мобільних пристроях

Найпоширеніші причини низької продуктивності Chrome

Занадто багато відкритих вкладок

Якщо у вас відкрито багато вкладок у Chrome, це може вплинути на продуктивність браузера. Це пов'язано з тим, що з кожної вкладки потрібна пам'ять і обчислювальна потужність. Якщо у вас відкрито багато вкладок одночасно, ресурси вашого комп'ютера можуть бути перевантажені.

Застаріла версія Google Chrome

Використання застарілої версії Chrome може призвести до зниження продуктивності, оскільки у браузері можуть бути помилки та вразливості безпеки, які не виправлені у поточній версії.

Розширення браузера Chrome

Розширення Chrome корисні для покращення роботи браузера, але надто велика кількість розширень може уповільнити продуктивність браузера. Деякі розширення можуть займати значний обсяг пам'яті і обчислювальної потужності.

Кеш

Chrome зберігає тимчасові дані та файли у своєму кеші для прискорення перегляду. Однак, якщо кеш переповнений, це може вплинути на продуктивність браузера.

Шкідливе чи рекламне ПЗ

Шкідливе або рекламне програмне забезпечення може уповільнити роботу Chrome, зламуючи браузер і відображаючи небажану рекламу або викликаючи перенаправлення.

Проблеми з обладнанням

Низька продуктивність Chrome також може бути викликана проблемами з обладнанням, такими як брак пам'яті, повільний жорсткий диск або застарілий процесор.

Основні кроки щодо прискорення Google Chrome

Оновіть свій Google Chrome

Оновлення Google Chrome - один із найпростіших способів прискорити роботу браузера Google Chrome. Як правило, Google випускає нове оновлення для браузера кожні три-чотири тижні як для основних версій, так і для стабільних збірок.

Оновлення Google Chrome є важливим з кількох причин. Деякі оновлення спрямовані на підвищення швидкості роботи Google Chrome. Крім того, ці оновлення часто містять виправлення помилок, виправлення безпеки та нові функції.

Перевірте швидкість вашого інтернету

У деяких випадках причиною зависання Google Chrome може бути низька швидкість Інтернету. Це може суттєво впливати на продуктивність Google Chrome. Якщо швидкість інтернету низька, ви можете зіткнутися з повільнішим завантаженням сторінок, буферизацією відео, несправним вмістом веб-сторінок та багатьом іншим.

Ви можете використовувати інструменти для перевірки швидкості, такі як speedtest.com, щоб перевірити швидкість вашого інтернету. Для використання браузера Google Chrome не потрібна певна швидкість Інтернету. Загалом, для безперебійного перегляду рекомендується швидкість завантаження щонайменше 10 МБ і швидкість відправлення щонайменше 2 МБ.

Відкрийте Google Chrome і введіть URL-адресу: https://www.speedtest.net/

Після відвідин сторінки натисніть “Перейти”, щоб перевірити швидкість вашого інтернету. Після перевірки на сторінці відобразиться максимальна швидкість завантаження та розвантаження вашого інтернет-з'єднання

Ви можете використовувати цей інструмент для перевірки швидкості інтернету як на настільному комп'ютері, так і мобільному пристрої.

Очистіть куки та кеш браузера

Файли cookie та кеш - це тимчасові файли, які Google Chrome зберігає на вашому пристрої, щоб прискорити завантаження веб-сайтів та запам'ятати ваші налаштування веб-сайтів.

Коли ви відвідуєте веб-сайт вперше, Google Chrome завантажує всі необхідні файли, такі як налаштування браузера, зображення та відео, та зберігає їх у кеші.

Наступного разу, коли ви відвідаєте веб-сайт, Google Chrome завантажить ресурси з кешу замість того, щоб знову завантажувати файли, для швидкого завантаження сайту.

Кеш може бути дуже корисним для збільшення швидкості браузера, але в той же час він може також уповільнити ваш браузер. Згодом кеш веб-сайтів накопичується, що може призвести до повільнішого завантаження. Щоб виправити це, ви можете очистити файли cookie та кеш браузера у вашому Google Chrome.

ПК

Натисніть три вертикальні точки у правому верхньому кутку вікна, щоб відкрити меню

Натисніть "Додаткові інструменти", а потім виберіть "Очистити дані браузера"

У спливаючому вікні виберіть тимчасовий діапазон, за який потрібно очистити дані браузера. Ви можете вибрати очищення даних за останню годину, день, тиждень, місяць або за весь час

Переконайтеся, що встановлені прапорці поруч із пунктами "Файли cookie та інші дані сайтів" та "Кешовані зображення та файли"

Натисніть кнопку "Очистити дані", щоб очистити дані про переглянуті сторінки

Android

Відкрийте браузер Google Chrome на своєму ПК, натисніть на меню з трьома точками у верхньому правому куті і виберіть "Налаштування"

Перейдіть на вкладку "Конфіденційність та безпека" і натисніть "Очистити дані про переглянуті сторінки"

Тепер виберіть історію переглядів, файли cookie та дані сайтів, "Кешовані зображення та файли" та натисніть кнопку "Очистити дані" нижче

Як очистити файли cookie та кеш браузера на смартфонах Android (фото: Technology Personalized)

Крім того, ви також можете налаштувати браузер на автоматичне очищення під час закриття браузера. Ось як це зробити в Google Chrome:

Натисніть три вертикальні точки у правому верхньому кутку вікна, щоб відкрити меню

Натисніть "Налаштування"

Прокрутіть сторінку вниз і натисніть "Конфіденційність та безпека"

У розділі "Файли cookie та інші дані сайтів" виберіть "Видаляти файли cookie та дані сайтів під час виходу з Chrome"

Переведіть перемикач у положення "увімкнено"

Використовуйте режим продуктивності

У відповідь на проблему продуктивності Google Chrome, Google нещодавно представила нову функцію режиму продуктивності для браузера Google Chrome для настільних комп'ютерів. Режим продуктивності в першу чергу призначений для покращення терміну служби батареї та обмеження використання пам'яті вкладками Google Chrome, коли вони відкриті.

Як економія пам'яті, так і економія енергії в нових функціях продуктивності включені за замовчуванням на пристроях, які працюють на Google Chrome версії 110 або вище.

Ви також можете вручну включити цю функцію, натиснувши на меню з трьох точок, Додаткові інструменти, Продуктивність та “включити Економію пам'яті та Економію енергії”. Крім того, ви також можете знайти її, перейшовши в основні налаштування, вкладка Продуктивність.

Використовуйте режим продуктивності (фото: Technology Personalized)

Закрийте вкладки браузера, які не використовуються

Закриття вкладок браузера, що не використовуються, - простий, але ефективний спосіб підвищити продуктивність Google Chrome. Кожна нова вкладка, відкрита Google Chrome, споживає більше пам'яті. У середньому 15 активних відкритих вкладок у браузері Google Chrome можуть займати від 1 ГБ до 2 ГБ пам'яті залежно від медіаконтенту.

Закрийте вкладки, що не використовуються, у Google Chrome

З'ясуйте, які вкладки потрібні, а які можна закрити. Якщо у вас відкрито багато вкладок, можливо корисно згрупувати їх за завданнями або темами, щоб було легше побачити, які з них вам потрібні. Ви можете використовувати розширення Google Chrome, такі як Tabius, щоб згрупувати вкладки разом.

Закрийте вкладки, які вам не потрібні. Це стосується вкладок, які більше не завантажуються або які ви давно не використовували.

Використовуйте закладки, щоб зберегти їх для подальшого використання. Якщо у вас є вкладки, до яких ви хочете повернутися пізніше, ви можете зберегти їх як закладки, а не залишати відкритими. Відкрийте веб-сторінку, яку потрібно додати до закладок, клацніть піктограму зірочки в адресному рядку у верхній частині екрана.

Використовуйте блокувальник реклами

В даний час майже кожен веб-сайт містить рекламу. Частина JavaScript розміщується у різних місцях веб-сайту. Ці скрипти часто потребують додаткових запитів до сервера та завантажень, що може збільшити загальний розмір файлу та час завантаження веб-сайту.

Щоб виправити це, можна використовувати блокувальник реклами. Він запобігає показу реклами на веб-сайті. Він блокує всі запити до рекламного сервера та іноді блокує завантаження скриптів.

Зупиніть автоматичне відтворення відео

Багато веб-сайтів тепер також пропонують автовідтворення відео для привернення уваги користувачів та отримання додаткового доходу за допомогою відеореклами. Ці відео можуть бути гарним доповненням для більшого залучення на веб-сайті, але вони також можуть призвести до повільного завантаження веб-сайту та вплинути на продуктивність браузера.

На щастя, ви можете легко вимкнути функцію відтворення відео на веб-сайтах. Google Chrome раніше мав вбудовані налаштування для зупинки автоматичного відтворення відео та аудіо. Але тепер це налаштування видалено. Натомість можна використовувати розширення AutoplayStopper, щоб отримати той же результат.

Ви можете додати розширення до Google Chrome, і все. Він автоматично блокує відтворення відео на будь-якому сайті. Він відстежує, скільки відео заблоковано, а також встановлює білий список для певних сайтів.

Активуйте блок-трекери

Трекери на веб-сайтах - це скрипти або коди, які збирають інформацію щодо поведінки користувачів у браузері. Існують різні типи веб-трекерів, включаючи аналітику, рекламу, соціальні мережі, трекери сеансів та багато іншого.

Майже кожен веб-сайт тепер використовує трекери для збирання інформації про користувача. Ви можете легко видалити трекери з будь-якого веб-сайту за допомогою розширень, таких як Disconnect. Просто додайте розширення в Google Chrome і розширення автоматично заблокує для вас трекери веб-сайту.

Використовуйте опцію попереднього завантаження сторінки

Попереднє завантаження, також відоме як попередня вибірка, дозволяє Google Chrome завантажувати ресурси веб-сайту, такі як зображення, відео та інші скрипти, перш ніж користувач відвідає сторінку. Це може покращити загальну швидкість та продуктивність браузера Google Chrome за рахунок скорочення часу завантаження веб-сайту.

Ви можете увімкнути функції завантаження сторінок Google Chrome у Налаштуваннях, натиснувши на меню з трьома точками у правому верхньому куті вікна, потім Налаштування, Конфіденційність та безпека, Файли cookie та інші дані сайтів та “включити попереднє завантаження сторінок для більш швидкого перегляду та пошуку”.

Використовуйте опцію попереднього завантаження сторінки (фото: Technology Personalized)

Додаткові кроки щодо оптимізації Google Chrome

Вимкніть розширення Google Chrome

Розширення - це надбудови, які допомагають Google Chrome розширювати його функції. Кількість розширень, які можна завантажити до браузера Google Chrome, не обмежена. Залежно від ваших потреб, ви можете завантажити стільки розширень, скільки захочете. Однак проблема в тому, що чим більше розширень, тим більше ресурсів потрібно.

Це може бути проблемою, особливо якщо на вашому пристрої закінчується місце зберігання. Щоб виправити це, потрібно просто видалити небажані розширення з Google Chrome. Ви можете легко видалити розширення з браузера, виконавшчи такі дії:

Відкрийте браузер Google Chrome на ПК

Натисніть на меню у вигляді трьох точок у верхньому правому куті вікна браузера

Наведіть вказівник миші на "Додаткові інструменти", а потім натисніть на розширення

Ви потрапите на сторінку розширень, де ви побачите список усіх розширень, встановлених у вашому Google Chrome

Тепер знайдіть розширення, які вам більше не потрібні, та видаліть їх

Якщо ви хочете видалити кілька розширень одночасно, ви можете скинути налаштування Google Chrome. Щоб це зробити, введіть chrome://settings/reset у новій вкладці та натисніть Enter. На екрані натисніть “Скинути налаштування до вихідних значень” за замовчуванням.

Вимкніть розширення Google Chrome (фото: Technology Personalized)

Використовуйте розширення Google Chrome

Не всі розширення Google Chrome призначені для уповільнення браузера Google Chrome. Є кілька розширень, які пришвидшують роботу Google Chrome. Різні розширення призначені для прискорення різних аспектів Google Chrome.

FasterWeb

Це розширення попередньо завантажує веб-сайти, які ви хочете відвідати. FasterWeb досить розумний, щоб розуміти налаштування вашого браузера і попередньо завантажувати веб-сторінки для швидкого завантаження.

Розширення браузера AMP

AMP, також відомий як Accelerated Mobile Pages, був розроблений Google для збільшення швидкості завантаження веб-сайтів на мобільних телефонах. За допомогою цього розширення можна активувати сторінки AMP на робочому столі. За допомогою сторінок AMP веб-сайт може завантажуватись на 300-400 відсотків швидше.

Webboost

За допомогою цього розширення можна завантажувати ключові елементи веб-сайту та прискорити час завантаження.

The Great Suspender

З розширенням The Great Suspender можна призупинити всі вкладки, які в даний момент не використовуються. При активації цього розширення вкладки, що не використовуються, видаляються з пам'яті. При повторному виклику вкладки вона автоматично перезавантажується.

Запустіть сканування на наявність шкідливих програм

Іноді шкідливі програми та віруси можуть сповільнити роботу Google Chrome. Такі програми можуть впливати на систему різними способами, наприклад, уповільнюючи роботу комп'ютера та веб-браузера.

Якщо ваш пристрій заражений шкідливим програмним забезпеченням, він може суттєво вплинути на продуктивність Google Chrome. Щоб вирішити цю проблему, можна просканувати весь пристрій та видалити всі шкідливі програми.

Ви можете сканувати свій комп'ютер антивірусним програмним забезпеченням. Існує ціла низка безкоштовних антивірусних програм, які ви можете використовувати безкоштовно.

Скиньте налаштування Google Chrome

Якщо вищезазначені кроки не прискорюють роботу браузера Google Chrome, скиньте налаштування Google Chrome і почніть знову. Рекомендовано синхронізувати дані браузера Google Chrome з обліковим записом Google, щоб бути в безпеці.

Щоб виконати синхронізацію, відкрийте Google Chrome, перейдіть до налаштувань і натисніть кнопку "Увімкнути синхронізацію". Увійдіть до свого облікового запису Google (якщо ви не увійшли до свого профілю Chrome, з'явиться сторінка входу), вимкніть синхронізацію, натисніть “Керування синхронізацією” у розділі “Синхронізація”. Нарешті увімкніть “Синхронізувати всі”.