Брат TAYANNA повернувся до Росії і видалив слова на підтримку України: мережа шокована від вчинку
Брат української співачки TAYANNA, відомий виконавець Міша Марвін після 24 лютого покинув Росію. Однак, неочікувано для своїх прихильників артист заявив, що відновлює співпрацю з російським лейблом Black Star. Також він видалив свої дописи, в яких підтримував Україну.
Про це він сам розповів в Instagram.
Як виявилось, для рішення продати рідну країну уродженцю Чернівців знадобилося просто поговорити з російськими продюсерами.
За словами Марвіна, він продовжить працювати та дружити з росіянами, які займатимуться його менеджментом.
"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Лейбл передав мені права на ім'я і пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором і забезпечуватиме менеджмент", - написав він.
До того ж з його сторінки зникли дописи, присвячені засудженню війни в Україні.
Зазначимо, що 4 травня Марвін написав, що припинив співпрацю з російським лейблом і надалі буде випускати пісні під ім'ям Міша М. Однак, зараз він змінив своє рішення.
У коментарях шанувальники артиста розчаровані його вчинком.
- Я розчарована;
- Ганьба;
- Продався;
- Гроші не пахнуть;
- Як це низько;
- В Україну вже не повертайся.
Міша Марвін з близькими людьми (instagram.com/misha_marvin)
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