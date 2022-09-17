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Брат TAYANNA повернувся до Росії і видалив слова на підтримку України: мережа шокована від вчинку

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Субота 17 вересня 2022 17:30
Брат TAYANNA повернувся до Росії і видалив слова на підтримку України: мережа шокована від вчинку Міша Марвін (instagram.com/misha_marvin)
Автор: Тетяна Самарук

Брат української співачки TAYANNA, відомий виконавець Міша Марвін після 24 лютого покинув Росію. Однак, неочікувано для своїх прихильників артист заявив, що відновлює співпрацю з російським лейблом Black Star. Також він видалив свої дописи, в яких підтримував Україну.

Про це він сам розповів в Instagram.

Як виявилось, для рішення продати рідну країну уродженцю Чернівців знадобилося просто поговорити з російськими продюсерами.

За словами Марвіна, він продовжить працювати та дружити з росіянами, які займатимуться його менеджментом.

"Так, це не помилка. Я знову Міша Марвін. У 99% випадків потрібно просто поговорити, щоб вирішити всі проблеми. Так і сталося. Лейбл передав мені права на ім'я і пісні. Ми залишаємося колегами та друзями. Я самостійний артист, а команда Black Star буде моїм дистриб'ютором і забезпечуватиме менеджмент", - написав він.

До того ж з його сторінки зникли дописи, присвячені засудженню війни в Україні.

Зазначимо, що 4 травня Марвін написав, що припинив співпрацю з російським лейблом і надалі буде випускати пісні під ім'ям Міша М. Однак, зараз він змінив своє рішення.

У коментарях шанувальники артиста розчаровані його вчинком.

  • Я розчарована;
  • Ганьба;
  • Продався;
  • Гроші не пахнуть;
  • Як це низько;
  • В Україну вже не повертайся.

Брат TAYANNA повернувся до Росії і видалив слова на підтримку України: мережа шокована від вчинкуБрат TAYANNA повернувся до Росії і видалив слова на підтримку України: мережа шокована від вчинку

Міша Марвін з близькими людьми (instagram.com/misha_marvin)

Раніше ми повідомляли, які українські зірки під час війни підтримують Росію.

Також ми писали про список артистів з РФ, які підтримали вбивство Путіним українців.

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певец TAYANNA
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