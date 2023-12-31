Брат Михаэля Шумахера рассказал о состоянии здоровья легенды: "Скучаю по нему прежнему"

Состояние здоровья бывшего пилота чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", немца Михаэля Шумахера, несколько улучшилось после несчастного случая, но таким, как раньше, он уже не будет.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью его брата Ральфа для издания Bild.

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Брат Шумахера отметил, что скучает по спортсмену "тех лет".

При этом он сообщил, что Михаэлю нередко везло в жизни, но позже произошел трагический случай.

По словам Ральфа, благодаря современной медицине кое-что сделали, чтобы улучшить его состояние, однако так, как было прежде, уже не будет.

Шумахер во время соревнований (фото: instagram.com/michaelschumacher)

"Я скучаю по своему Михаэлю. Жизнь иногда бывает несправедливой. Михаэлем много раз везло в жизни, но потом произошел трагический случай. К счастью, современная медицина сделала возможными некоторые вещи", - говорит родственник бывшего автогонщика.

"Михаэль был не только моим братом. Когда мы были детьми, он также был моим тренером и наставником. Он научил меня буквально всему о гонках на картингах. Мы вместе принимали участие в гонках, отрабатывали маневры обгона и все, что имеет значение в автоспорте. Он передал все вещи, которые уже изучил. Я имел честь учиться у лучших", - добавил он.

Шумахер во время соревнований (фото: instagram.com/michaelschumacher)

Напомним, Михаэль Шумахер в 2013 году, уже завершив профессиональную карьеру, получил серьезную черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах во французских Альпах.

Долгое время был прикован к кровати, а также подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Семья легенды тщательно оберегает его частную жизнь, не рассказывая публично подробности нынешнего положения мужчины.