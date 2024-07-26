"Брама Лева". Що таке Планетарний новий рік та які сюрпризи він нам готує

Коли відкривається "Брама Лева" та що це таке

"З 26 липня по 12 серпня 2024 року відкривається "Брама Лева" і ​​розпочинається новий Планетарний рік. У цей період діють надзвичайно сильні енергетичні потоки та високі вібрації, які сприяють активації імпульсів добробуту, гармонії та позитивних трансформацій у найважливіших для нас сферах життя. Пік цієї події відбудеться 8 серпня", - розповіла астролог.

Вся ця історія, пояснює Соловйова, почалася ще в Стародавньому Єгипті і пов'язана з найяскравішою нерухомою зіркою нічного неба - Сіріусом (альфа-сузір'я Великого Пса).

Що таке "Брама Лева" (ілюстрація: freepik.com)

"Єгипетські жерці за спостереженнями геліакічного сходу цієї зірки після її 70-денної відсутності на небосхилі точно пророкували початок розливу Нілу. Календарним роком у Стародавньому Єгипті вважався період між двома геліакічними сходами Сіріусу", - зазначила астролог.

"За два тижні до розливу головної річки країни і до настання перших днів Нового року єгиптяни зустрічали одночасний схід і Сонця (символу влади фараона), і Сіріусу (символу божественних сил). Таким чином відбувався космічний (разом із Сонцем) схід зірки. А через два тижні Сіріус вже сходив до сходу Сонця, тобто відбувався його геліакічний схід", - додала вона.

За словами Соловйової, свідчення про давньоєгипетські богослужіння на честь Сіріусу як "провісника нового року та повені" археологи знайшли на табличці зі слонової кістки. Її виявили в місті Абідос, у гробниці часів I династії (3000-2853 р. до н.е).

У двох астрологічних фрагментах Зороастра та в "Авесті" описуються можливості передбачень на підставі спостережень сходу цієї зірки, додала експерт.

Коли новий Планетарний рік (ілюстрація: freepik.com)

Які сюрпризи для нас готує "Брама Лева"

"Деякі астрологи називають цю зірку "королівською". Але вона обіцяє славу, почесті, багатство, неймовірний успіх у бізнесі, окультні здібності, заступництво з боку вищих не для всіх: з тими, хто безвідповідально ставиться до свого та чужого життя, Сіріус нещадний", - заявила астролог

"Те саме відбувається і на медичному плані: залежно від поведінки людини, може дати і чудове зцілення, і тотальне руйнування організму", - додала вона.

Період надзвичайної сили Сіріуса між її космічним і геліакічним сходом назвали "Брамою Лева", оскільки в цей період Сонце знаходиться в знаку Лева. В цей час вмикається особливий світловий потік, який дає новий імпульс для еволюції Землі та всього живого на ній на наступний рік.

"Люди з гармонійним духовним розвитком зможуть перейти на нові рівні свідомості, у деяких навіть може відкритися дар цілительства, ясновидіння. Люди зі зниженою енергетичною вібрацією на цілий рік можуть "застрягти" в негативних емоціях, тому намагайтесь уникати у цей період образ, невпевненості у собі, апатії", - пояснила Соловйова.

У кого зміниться життя (ілюстрація: freepik.com)

У цей період потрібно приділити увагу своєму тілу, очистити свідомість від негативу, намагатися не занурюватись у низькочастотні енергії. Відкрита "Брама Лева" виокремлює найважливіші сфери життя людини, які допомагають у пошуку її призначення.

Це, додає Соловйова, початок нового циклу у житті, коли можна дуже швидко переформатувати своє життя.

"Зоряна "Брама Лева" - це поєднання духовного та матеріального світу, тому особливо сприятливо вибудовувати баланс у цих двох сферах. Це унікальна можливість гармонізувати усі сфери свого життя, здобути впевненість у собі, почути свій внутрішній голос, налагодити контакт зі своєю душею та підвищити свої вібрації. Довіряйте своїй інтуїції, звертайтеся за допомогою до Вищих сил і помічайте знаки: так ви швидко отримаєте відповіді на ваші запити", - резюмувала вона.