"Врата Льва". Что такое Планетарный новый год и какие сюрпризы он нам готовит

Когда открываются "Врата Льва" и что это такое

"С 26 июля по 12 августа 2024 года открываются "Врата Льва" и начинается новый Планетарный год. В этот период действуют чрезвычайно сильные энергетические потоки и высокие вибрации, способствующие активации импульсов благосостояния, гармонии и положительных трансформаций в важнейших для нас сферах жизни. Пик этого события состоится 8 августа", - рассказала астролог.

Вся эта история, объясняет Соловьева, началась еще в Древнем Египте и связана с самой яркой неподвижной звездой ночного неба - Сириусом (альфа-созвездия Великого Пса).

Что такое "Врата Льва" (иллюстрация: freepik.com)

"Египетские жрецы по наблюдениям гелиакического восхода этой звезды после ее 70-дневного отсутствия на небосводе точно прочили начало разлива Нила. Календарным годом в Древнем Египте считался период между двумя гелиакической лестницей Сириуса", - отметила астролог.

"За две недели до разлива главной реки страны и до наступления первых дней Нового года египтяне встречали одновременный восход и Солнца (символа власти фараона), и Сириуса (символа божественных сил). Таким образом происходил космический (вместе с Солнцем) восход звезды. А через две недели Сириус уже восходил к восходу Солнца, то есть происходило его гелиакическое восхождение", - добавила она.

По словам Соловьевой, доказательство древнеегипетских богослужениях в честь Сириуса как "предсказателя нового года и наводнения" археологи нашли на табличке из слоновой кости. Ее обнаружили в городе Абидос, в гробнице времен I династии (3000-2853 г. до н. э).

В двух астрологических фрагментах Зороастра и "Авесте" описываются возможности предсказаний на основании наблюдений восхождения этой звезды, добавила эксперт.

Когда новый Планетарный год (иллюстрация: freepik.com)

Какие сюрпризы для нас готовят "Врата Льва"

"Некоторые астрологи называют эту звезду "королевской". Но она обещает славу, почести, богатство, невероятный успех в бизнесе, оккультные способности, покровительство со стороны высших не для всех: с теми, кто безответственно относится к своей и чужой жизни, Сириус беспощаден", - заявила астролог

"То же происходит и на медицинском плане: в зависимости от поведения человека может дать и прекрасное исцеление, и тотальное разрушение организма", - добавила она.

Период чрезвычайной силы Сириуса между ее космическим и гелиакическим восходом назвали "Вратами Льва", поскольку в этот период Солнце находится в знаке Льва. В это время включается особый световой поток, дающий новый импульс для эволюции Земли и всего живого на ней на следующий год.

"Люди с гармоничным духовным развитием смогут перейти на новые уровни сознания, у некоторых даже может открыться дар целительства, ясновидения. Люди с пониженной энергетической вибрацией на целый год могут "застрять" в негативных эмоциях, поэтому старайтесь избегать в этот период образа, неуверенности в себе, апатии", - объяснила Соловьева.

У кого изменится жизнь (иллюстрация: freepik.com)

В этот период нужно уделить внимание своему телу, очистить сознание от негатива, стараться не погружаться в низкочастотные энергии. Открытые "Врата Льва" выделяют важнейшие сферы жизни человека, которые помогают в поиске его назначения.

Это, добавляет Соловьева, начало нового цикла в жизни, когда можно быстро переформатировать свою жизнь.

"Звездные "Врата Льва" - это сочетание духовного и материального мира, поэтому особенно благоприятно выстраивать баланс в этих двух областях. Это уникальная возможность гармонизировать все сферы своей жизни, обрести уверенность в себе, услышать свой внутренний голос, наладить контакт со своей душой и повысить свои вибрации. Доверяйте своей интуиции, обращайтесь за помощью к Высшим силам и замечайте знаки: так вы быстро получите ответы на ваши запросы", - резюмировала она.