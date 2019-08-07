Боже, сколько народа! В сети смеются с пляжей в оккупированном Крыму (фото)

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым опубликовал на своей странице в Twitter свежие фотографии с пляжей оккупированного Крыма. На снимках видно, что ни в курортной Поповке, ни на пляжах Гурзуфа, ни в Феодосии туристов практически нет.

В сети смеются, что курортный сезон вышел на финишную прямую, а туристы на пляжах так и не появились. Кроме того, недавний шторм распугал последних отдыхающих.

"Поповка: август идет уверенно по Крыму, уже и не ждем", "Феодосия: август как август, просто не серпень", "Судак. Совсем уже августа. Максимум", "Евпатория. И так никого, и последних смоет - сдует", - так блогер подписал фотографии.

Пляжи в оккупированном Крыму (twitter.com/KrimRt)

Пользователи социальной сети отреагировали на снимки и начали высмеивать количество туристов:

Боже, сколько народа.

Миллионы туристов говорят: "Привет!"

Полотенца не положить.

Кроме того, блогер рассказал, что на пляжах парка Победа и "Омега" запрещено купаться из-за холеры.

"При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "Противочумная станция Республики Крым" были выделены холерные эмбрионы", - написал блогер и опубликовал фотографии, где видно, что на зараженных пляжах отдыхают люди вместе с детьми.

Пляж в Крыму с холерой (twitter.com/KrimRt)

Напомним, ранее мы писали о том, что на двух популярных морских курортах из-за шторма "убежало море" и стало невозможно купаться.

А также рассказывали о том, что в Одесской области стихия разрушила целый дачный поселок.