"Боже, яке кончене!". Виктория Булитко взорвала сеть новой песней о жителях России (видео)

Известная украинская комикесса и актриса Виктория Булитко записала песню о жителях России – "Про этих". Слова к песне она написала совместно с другой комикессой – Натальей Гариповой, а музыка – Виктории Булитко.

Видео артистка разместила на своей странице в Facebook.

Виктория Булитко исполнила новую песню о россиянах соло – она записала видео где-то на природе, и сама играла на гитаре.

Пользователи сети пришли в восторг от новой песни о жителях России. И не удивительно, так как припев там весьма оригинальный: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путин и його оточення!