"Боже, яке кончене!". Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії (відео)

Відома українська комікеса та актриса Вікторія Булітко записала пісню про жителів Росії – "про цих". Слова до пісні вона написала спільно з іншою комікесою – Наталією Гаріповою, а музика – Вікторії Булітко.
Відео артистка розмістила на своїй сторінці в Facebook.
Вікторія Булітко виконала нову пісню про росіян соло – вона записала відео десь на природі, і сама грала на гітарі.
Користувачі Мережі прийшли в захват від нової пісні про жителів Росії. І не дивно, оскільки приспів там вельми оригінальний: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путін і його оточення!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, з'явилася нова патріотична пісня про перемогу над рашистами.
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