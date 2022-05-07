"Боже, яке кончене!". Вікторія Булітко підірвала мережу новою піснею про жителів Росії (відео)

Відома українська комікеса та актриса Вікторія Булітко записала пісню про жителів Росії – "про цих". Слова до пісні вона написала спільно з іншою комікесою – Наталією Гаріповою, а музика – Вікторії Булітко.

Вікторія Булітко виконала нову пісню про росіян соло – вона записала відео десь на природі, і сама грала на гітарі.

Користувачі Мережі прийшли в захват від нової пісні про жителів Росії. І не дивно, оскільки приспів там вельми оригінальний: Боже, яке кончене! Боже, яке кончене! Путін і його оточення!