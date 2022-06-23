В бою за Украину погиб Народный герой Украины Андрей Верхогляд

На фронте погиб офицер 72 отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Андрей Верхогляд. В 2017 году он был награжден орденом Народного героя Украины и Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

О его гибели сообщили на странице 72 ОМБр в Facebook.

"С грустью и сожалением сообщаем о гибели в бою с рашистской сволочью нашего побратима, командира батальона, майора Андрея Верхогляда. Благородность и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады", - сказано в сообщении.

Андрей Верхогляд родился в Новоград-Волынском в Житомирской области в 1995 году. Его отец, брат и дед были военными. В 2014 году Верхогляд учился на 2 курсе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В 2016 году он закончил академии и буквально через две недели после выпуска уехал в Волноваху - как командир механизированных подразделений. Еще через 5 дней он держал оборону возле Докучаевска.

Фото: Андрей Верхогляд

Осенью после учений он снова вернулся на фронт - в Авдеевку. Там получил ранение, и врачи целый месяц вытягивали из него осколки гранаты.

В 2017 году его подразделение отбило атаку ДРГ противника возле Авдеевки и удерживал позицию. За это был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Также был удостоен негосударственной награды Народный герой Украины.

В 2022 году был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени - 26 марта.

У Андрея Верхогляда остались родители. Его старший брат Дмитрий служит в 95 ОДШБр.

Фото: Андрей Верхогляд

"Понять, что ты теперь в лучшем, более справедливом мире, мне не дает то ли мой собственный эгоизм, то ли ум так защищается от страшной правды. Я не знаю. Я вспоминаю ту нашу первую встречу в Авдеевке, вспоминаю, сколько всего мы пережили — будто за плечами не годы, а столетие крепкой, настоящей дружбы", - написал его побратим Владимир Рунец.