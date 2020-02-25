Бойцы ВСУ героически "зачистили" атаку врага: фото успешной операции

Украинские военные показали, как уничтожили врага
Украинские защитники показали, как отбили одну из вражеских атак на Донбассе. Военная операция помогла предупредить наступление боевиков на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице "Повернись живим" в Facebook и опубликовали фото.
"За их плечами не один выход на вражеские позиции. На фотографиях ниже вы можете видеть одну из прошлых успешных операций. Именно в ту ночь ребята с легкостью "зачистили" вражескую позицию, предупредили наступление боевиков и позволили пехоте занять более выгодное тактическое положение", – написали под снимками.
Отметим, что на странице не сообщается, где и когда происходил этот бой.
Украинцы отреагировали на снимки в комментариях.
Как мы ранее сообщали, на Донбассе ликвидирован боевик Антон Коровин с позывным "Волк", который приехал из столицы Беларуси Минска в Украину на оккупированные территории воевать против ВСУ.