Бойцы ВСУ героически "зачистили" атаку врага: фото успешной операции

Украинские защитники показали, как отбили одну из вражеских атак на Донбассе. Военная операция помогла предупредить наступление боевиков на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили на странице "Повернись живим" в Facebook и опубликовали фото.

"За их плечами не один выход на вражеские позиции. На фотографиях ниже вы можете видеть одну из прошлых успешных операций. Именно в ту ночь ребята с легкостью "зачистили" вражескую позицию, предупредили наступление боевиков и позволили пехоте занять более выгодное тактическое положение", – написали под снимками.

Отметим, что на странице не сообщается, где и когда происходил этот бой.

Украинские военные "зачистили" атаку террористов (фото: facebook.com/pg/backandalive)

Украинцы отреагировали на снимки в комментариях.

Супер ребятки...Выжигайте козломордых гостей...В воздухе должно пахнуть шквареной козлятиной.

Немає слів, просто безмежна гордість за наших хлоців, які так самовіддано захищають рідну землю. Боже, Боже, Боже не залишай їх і благослови наших дорогесеньких Захисників!!!

Я походы в тыл врага перенесла в своей душе ,вместе с сыном мысленно ходила в гости ,накрывала своим телом наших детей,и молилась,молилась чтобы все вернулись живы и здоровы. Храни вас господь дети Украины!

Дякуємо, повертайтесь живими.

Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее сообщали, на Донбассе ликвидирован боевик Антон Коровин с позывным "Волк", который приехал из столицы Беларуси Минска в Украину на оккупированные территории воевать против ВСУ.