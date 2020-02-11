Бойцов ВСУ одели в новую форму: яркий комбинезон и сумка в стиле "милитари"

Минобороны представило новую форму ВСУ (Коллаж РБК-Украина)

В Министерстве обороны представили новую форму для украинских военных

В Министерстве обороны представили обновленную форму для военных ВСУ. Также расширили и продуктовые суточные наборы, которые теперь различаются 14 разными рационами. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Восток" ВСУ.

Впервые за историю украинской армии у военных появился водонепроницаемый и жаростойкий комбинезон, который делался по стандартам НАТО. Комбинезоны могут сохранять тепло и не бояться воды. Также был выпущен рабочий специальный костюм из светоотражающей ткани яркого цвета, сумка в стиле military для личных вещей, оснащенная системой Molle и аналогичная кобура.

Для военных ВСУ обновили гардероб (фото: "Восток ВСУ")

Также в гардеробе военного обновилась и обувь. К слову, теперь у бойцов появилась сумка в стиле "милитари" для личных вещей.

Для военных ВСУ обновили гардероб (фото: "Восток ВСУ")

Напомним, ранее глава отдела разработки вещевого имущества ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Василий Саковец рассказал, что за последние годы военные жаловались на эксплуатацию летнего полевого общевойскового комплекта.