Бійців ВСУ одягли у нову форму: яскравий комбінезон і сумка в стилі "мілітарі"

Міноборони представило нову форму ВСУ (Колаж РБК-Україна)

У Міністерстві оборони представили нову форму для українських військових

У Міністерстві оборони представили оновлену форму для військових ВСУ. Також розширили і продуктові добові набори, які тепер розрізняються 14 різними раціонами. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування "Схід" ВСУ.

Вперше за історію української армії у військових з'явився водонепроникний і жаростійкий комбінезон, який робився за стандартами НАТО. Комбінезони можуть зберігати тепло і не боятися води. Також був випущений спеціальний робочий костюм з світловідбиваючої тканини яскравого кольору, сумка в стилі military для особистих речей, оснащена системою Molle та аналогічна кобура.

>Для військових ВСУ оновили гардероб (фото: "Схід ВСУ")

Також в гардеробі військового оновилася і взуття. До речі, тепер у бійців з'явилася сумка в стилі "мілітарі" для особистих речей.

Для військових ВСУ оновили гардероб (фото: "Схід ВСУ")

Нагадаємо, раніше глава відділу розробки речового майна ГУ розвитку та супроводу матеріального забезпечення ВСУ Василь Саковец розповів, що за останні роки військові скаржилися на експлуатацію літнього польового загальновійськового комплекту.