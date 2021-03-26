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Бойцов ВСУ кормят гнильем с плесенью: в сети разразился скандал

Автор: Людмила Жукова

Украинских военных кормят некачественными продуктами питания. В армию поставляют плохое мясо, гнилые овощи и фрукты с плесенью.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская.

"Я снова о питании в армии. И не отступлюсь, пока не привезут нормальные продукты. На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания фаворит - Войсксервис Волонтер. С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью. Таких случаев очень много, но Минобороны игнорирует жалобы на них. Как и игнорирует уже три решения АМКУ отменить решение тендера в пользу этой компании!" - написала Бобровская и опубликовала фото некачественных продуктов.

На снимках можно увидеть гнилые яблоки, киви с плесенью, гнилой картофель и плохое мясо.

Бобровская отметила, что Министерство обороны игнорирует жалобы о таком питании бойцов.

ВСУ кормят порченными продуктами питания (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

В комментариях украинцы возмутились таким положением вещей.

  • Гаразд, чи пора починати приносити литовську картоплю та яблука? Я серйозно починаю цікавитися, чи хтось відповідає за щось у цій армії?
  • Чому жодні силовики не реагують?
  • Жах просто!
  • Яка ганьба!
  • Якщо писати реакцію на це тільки тут, а не дублювати її на ФБ Міноборони, жодної реакції швидше за все і не буде. На жаль, це бульбашка.
  • Жах!
  • Ми котимось в прірву.

Как мы писали ранее, под Одессой внезапно умерла военнослужащая ВСУ, которой два дня назад сделали прививку от коронавируса, и вскорости она должна была отправиться в зону проведения ООС на Донбассе.

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