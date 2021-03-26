Бойцов ВСУ кормят гнильем с плесенью: в сети разразился скандал

Украинских военных кормят некачественными продуктами питания. В армию поставляют плохое мясо, гнилые овощи и фрукты с плесенью.
Об этом в Facebook сообщила нардеп от фракции "Голос" Соломия Бобровская.
"Я снова о питании в армии. И не отступлюсь, пока не привезут нормальные продукты. На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания фаворит - Войсксервис Волонтер. С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью. Таких случаев очень много, но Минобороны игнорирует жалобы на них. Как и игнорирует уже три решения АМКУ отменить решение тендера в пользу этой компании!" - написала Бобровская и опубликовала фото некачественных продуктов.
На снимках можно увидеть гнилые яблоки, киви с плесенью, гнилой картофель и плохое мясо.
Бобровская отметила, что Министерство обороны игнорирует жалобы о таком питании бойцов.
В комментариях украинцы возмутились таким положением вещей.
Как мы писали ранее, под Одессой внезапно умерла военнослужащая ВСУ, которой два дня назад сделали прививку от коронавируса, и вскорости она должна была отправиться в зону проведения ООС на Донбассе.