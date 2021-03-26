Бойцов ВСУ кормят гнильем с плесенью: в сети разразился скандал

"Я снова о питании в армии. И не отступлюсь, пока не привезут нормальные продукты. На фото реальные продукты, которые Министерство обороны Украины закупает для нашей армии. Значительную часть тендеров на поставку продовольствия выигрывает компания фаворит - Войсксервис Волонтер. С высокой наценкой они поставляют в Вооруженные Силы Украины гнилое мясо, овощи и фрукты с плесенью. Таких случаев очень много, но Минобороны игнорирует жалобы на них. Как и игнорирует уже три решения АМКУ отменить решение тендера в пользу этой компании!" - написала Бобровская и опубликовала фото некачественных продуктов.

На снимках можно увидеть гнилые яблоки, киви с плесенью, гнилой картофель и плохое мясо.

Бобровская отметила, что Министерство обороны игнорирует жалобы о таком питании бойцов.

ВСУ кормят порченными продуктами питания (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

В комментариях украинцы возмутились таким положением вещей.