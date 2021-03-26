Бійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандал

"Я знову про харчування в армії. І не відступлюся, поки не привезуть нормальні продукти. На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на поставку продовольства виграє компанія фаворит - Віьйсксервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають у Збройні Сили України гниле м'ясо, овочі і фрукти з цвіллю. Таких випадків дуже багато, але Міноборони ігнорує скарги на них. Як і ігнорує вже три рішення АМКУ скасувати рішення тендеру на користь цієї компанії!" - написала Бобровська і опублікувала фото неякісних продуктів.

На знімках можна побачити гнилі яблука, ківі з цвіллю, гнилу картоплю і погане м'ясо.

Бобровська зазначила, що Міністерство оборони ігнорує скарги про таке харчування бійців.

ЗСУ годують поганими продуктами харчування (фото: facebook.com/solomiia.bobrovska)

В коментарях українці обурені таким станом речей.