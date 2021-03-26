Бійців ЗСУ годують гниллям з цвіллю: в мережі вибухнув скандал

Українських військових годують неякісними продуктами харчування. В армію постачають погане м'ясо, гнилі овочі та фрукти з цвіллю.
Про це у Facebook повідомила нардеп від фракції "Голос" Соломія Бобровська.
"Я знову про харчування в армії. І не відступлюся, поки не привезуть нормальні продукти. На фото реальні продукти, які Міністерство оборони України закуповує для нашої армії. Значну частину тендерів на поставку продовольства виграє компанія фаворит - Віьйсксервіс Волонтер. З високою націнкою вони постачають у Збройні Сили України гниле м'ясо, овочі і фрукти з цвіллю. Таких випадків дуже багато, але Міноборони ігнорує скарги на них. Як і ігнорує вже три рішення АМКУ скасувати рішення тендеру на користь цієї компанії!" - написала Бобровська і опублікувала фото неякісних продуктів.
На знімках можна побачити гнилі яблука, ківі з цвіллю, гнилу картоплю і погане м'ясо.
Бобровська зазначила, що Міністерство оборони ігнорує скарги про таке харчування бійців.
В коментарях українці обурені таким станом речей.
Як ми писали раніше, під Одесою раптово померла військовослужбовець ЗСУ, якої два дні тому зробили щеплення від коронавірусу, і незабаром вона повинна була відправитися в зону проведення ООС на Донбасі.