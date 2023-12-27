Бойовий медик "Лата": ті, хто воює з перших днів, повинні знати, коли повернуться додому

Він зазначив, для військових дуже важливо знати, коли вони зможуть повернутися додому і бути вільні на якийсь час.

При цьому "Лата" запевнив, що готовий і далі працювати на армію. "Я готовий працювати в тилу, бути інструктором підрозділу, я готовий передавати свій досвід, але будь-ласка поверніть мене, бо у мене кукуха лізе і я родину втрачаю".

Військовий медик також додав, що не може пояснити своїй сім'ї та собі, чому він досі не може бути з рідними.

"Для мене найважче бути без рідних і розуміти, що ти не знаєш, коли ти будеш з ними. Найважче, коли мені дзвонить дружина і питає: "А коли ти у відпустку приїдеш?", а я їй відповідаю, що не знаю, тому що неможливо в цій армії нічого планувати", - зазначив "Лата".