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Бойовий медик "Лата": ті, хто воює з перших днів, повинні знати, коли повернуться додому

Бойовий медик "Лата": ті, хто воює з перших днів, повинні знати, коли повернуться додому
Автор: Ілона Свиридова

Військовослужбовці, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають країну, повинні знати, коли вони зможуть повернутися додому, до своїх родин

Про це у третьому випуску спільного проєкту Центру протидії дезінформації та Укрінформу "Станція Краматорськ" заявив старший бойовий медик з позивним "Лата", який зараз воює на Херсонщині.

Він зазначив, для військових дуже важливо знати, коли вони зможуть повернутися додому і бути вільні на якийсь час.

При цьому "Лата" запевнив, що готовий і далі працювати на армію. "Я готовий працювати в тилу, бути інструктором підрозділу, я готовий передавати свій досвід, але будь-ласка поверніть мене, бо у мене кукуха лізе і я родину втрачаю".

Військовий медик також додав, що не може пояснити своїй сім'ї та собі, чому він досі не може бути з рідними.

"Для мене найважче бути без рідних і розуміти, що ти не знаєш, коли ти будеш з ними. Найважче, коли мені дзвонить дружина і питає: "А коли ти у відпустку приїдеш?", а я їй відповідаю, що не знаю, тому що неможливо в цій армії нічого планувати", - зазначив "Лата".

 

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