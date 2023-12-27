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Боевой медик "Лата": те, кто воюет с первых дней, должны знать, когда вернутся домой

Боевой медик "Лата": те, кто воюет с первых дней, должны знать, когда вернутся домой
Автор: Илона Свиридова

Военнослужащие, которые с первых дней полномасштабного вторжения защищают страну, должны знать, когда они смогут вернуться домой, в свои семьи

Об этом в третьем выпуске совместного проекта Центра противодействия дезинформации и Укринформу "Станция Краматорск" заявил старший боевой медик с позывным "Лата", который сейчас воюет в Херсонской области.

Он отметил, для военных очень важно знать, когда они смогут вернуться домой и быть свободны на время.

При этом "Лата" заверил, что готов и дальше работать на армию. "Я готов работать в тылу, быть инструктором подразделения, я готов передавать свой опыт, но пожалуйста верните меня, потому что у меня кукуха лезет и я семью теряю".

Военный медик также добавил, что не может объяснить своей семье и себе, почему он до сих пор не может быть с родными.

"Для меня труднее всего быть без родных и понимать, что ты не знаешь, когда ты будешь с ними. Труднее всего, когда мне звонит жена и спрашивает: "А когда ты в отпуск приедешь?", а я ей отвечаю, что не знаю, поэтому что невозможно в этой армии нечего планировать", - отметил "Лата".

 

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