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"Бояться всього українського". Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами

Українці відчистили спаплюжений пам'ятник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Португалії невідомі розфарбували криваво-червоною фарбою погруддя Тараса Шевченка. На пам'ятнику написали літеру "z" - це символ, під яким російська армія коїть воєнні злочини на території України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію голови Спілки українців у Португалії Павла Садохи у Facebook.

Що відомо про акт вандалізму

"Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами "z". Так виглядає, що р*шисти вирішили завдати масштабного удару по наших і історичних духовних цінностях", - написав Садоха.

До свого посту він прикріпив фото спаплюженого пам'ятника. 

Невідомі обмалювали пам'ятник Шевченка у Лісабоні (фото: Facebook/Pavlo Sadokha)

Також Садоха зазначив, що родина українців з Алгарве оперативно відчистили погруддя від фарби.

"Зробили, що могли. Поїхали і відмили все, що скоїли недалекі люди", - написала родина Ярових.

Українці відчистили пам'ятник від проросійських знаків (фото: facebook.com/lizaa.yarovaa)

Додамо також, що українці у соцмережах бурхливо відреагували на інцидент. Вони припускають, що акт вандалізму вчинили росіяни. Багато хто зазначає, що вони тільки те й вміють робити, що все нищити і настільки бояться українців, що атакують навіть пам'ятники.

Реакція українців на інцидент (скриншот) 

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вандалиПортугалия