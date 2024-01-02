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"Бояться всього українського". Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами

Португалія, Вівторок 02 січня 2024 15:38
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"Бояться всього українського". Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами Українці відчистили спаплюжений пам'ятник (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

У Португалії невідомі розфарбували криваво-червоною фарбою погруддя Тараса Шевченка. На пам'ятнику написали літеру "z" - це символ, під яким російська армія коїть воєнні злочини на території України.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію голови Спілки українців у Португалії Павла Садохи у Facebook.

Що відомо про акт вандалізму

"Напередодні Нового року невідомі вандали розмалювали погруддя Тараса Шевченка у Лісабоні літерами "z". Так виглядає, що р*шисти вирішили завдати масштабного удару по наших і історичних духовних цінностях", - написав Садоха.

До свого посту він прикріпив фото спаплюженого пам'ятника.

&quot;Бояться всього українського&quot;. Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написамиНевідомі обмалювали пам'ятник Шевченка у Лісабоні (фото: Facebook/Pavlo Sadokha)

Також Садоха зазначив, що родина українців з Алгарве оперативно відчистили погруддя від фарби.

"Зробили, що могли. Поїхали і відмили все, що скоїли недалекі люди", - написала родина Ярових.

&quot;Бояться всього українського&quot;. Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами&quot;Бояться всього українського&quot;. Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написамиУкраїнці відчистили пам'ятник від проросійських знаків (фото: facebook.com/lizaa.yarovaa)

Додамо також, що українці у соцмережах бурхливо відреагували на інцидент. Вони припускають, що акт вандалізму вчинили росіяни. Багато хто зазначає, що вони тільки те й вміють робити, що все нищити і настільки бояться українців, що атакують навіть пам'ятники.

&quot;Бояться всього українського&quot;. Росіяни спотворили пам'ятник Шевченку кривавими написами

Реакція українців на інцидент (скриншот)

Читайте також про те, що росіяни під час атаки на Львів знищили музей Романа Шухевича.

Раніше ми також повідомляли про те, що у Болгарії вандали спаплюжили пам'ятник Шевченку.

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