Боятся покидать аэропорт: украинские туристы застряли на Сицилии (фото)

Десятки украинских туристов оказались заблокированы в аэропорту курортного города Катания, что на итальянском острове Сицилия. Рейс PQ672 компании SkyUp должен был вылететь в Киев еще в 18:40 30 июня, но по непонятным причинам он переносился уже более пяти раз. Об этом рассказал пассажир рейса Андрей Деревянко, пишет Украинская правда.

Пассажир также рассказал, что за время пребывания в аэропорту люди не имели абсолютно никакой поддержки от авиаперевозчика. Кроме того, в колл-центре SkyUp никто не отвечает. Пассажирам выдали лишь сендвичи, а на вопрос об отеле Андрей получил ответ от локальной хендлинговой компании, что она не имеет такого разрешения от авиакомпании.

Отметим, что на табло ближайших рейсов на Киев также нет.

Украинские туристы застряли в аэропорту Катании на Сицилии (фото: pravda.com.ua)

Несколько позже Андрей Деревянко сообщил, что появился вариант размещения в отеле. Тем не менее, половина пассажиров отказывается покидать аэропорт, так как не доверяет перевозчику, боясь, что под предлогом отправки в отель их попросту оставят на произвол судьбы.

"Есть недоверие, что авиакомпания оставит их здесь самих решать проблему возвращения. Между тем, рейс из Киева перенесли на 4:30, то есть наш вылет еще дальше, не раньше семи по местному времени", - рассказал он.

По последним данным пассажиры должны были вылететь в Киев в 7:20 по местному времени. О причинах задержки рейса пассажирам по-прежнему ничего не сообщили.

Украинские туристы застряли в аэропорту Катании на Сицилии (фото: pravda.com.ua)

Ранее сообщалось, что сотни украинских туристов более двух суток провели в аэропорту Барселоны. Они не моги вылететь в Харьков из-за поломки самолета.

К слову, недавно в аэропорту Борисполь застряли пассажиры, которые должны были вылететь рейсом PQ 7001 Киев - Хургада авиакомпании SkyUp.

Также мы писали о том, что российскую туристуку оплевали в Болгарии, назвав Россию грязной страной. В сеть попало видео с инцидентом.