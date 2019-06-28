Российскую туристку оплевали в Болгарии: очень грязная страна (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

В Болгарии произошел инцидент с российской туристкой

В Болгарии произошел инцидет с российской туристкой и местным жителем - владельцем ресторана. Конфликт произошел после того, как женщина со своими тремя детьми стала проходить через огороженную территорию кафе Coco Loco Bar-Grill в Солнечном берегу. Об этом сообщают росСМИ.

Отмечается, что болгарин раскритиковал россиянку, после чего якобы ухватил ее за руку и плюнул в лицо. К владельцу заведения подошла подруга туристки - также россиянка - и обвинила мужчину в недостойном поведении. Между ними произошла словесная перепалка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Life Новости".

Как видно на ролике, женщина стала спорить с болгарином на английском языке. Тот заявил, что не нужно было проходить через его ресторан. Также он назвал РФ "очень грязной страной" и добавил, что ему не нравятся россияне.

После этого подруга туристки поинтересовалась, если ли среди посетителей его кафе россияне. Владелец заведения ответил отрицательно и отметил, что у него только украинцы, которые являются "самыми лучшими посетителями".

Сообщается, что туристка после инцидента пожаловалась в Консульство РФ, а то перенаправило заявление в местную полицию.

Видео: YouTube / Life Новости

Как сообщалось ранее, в Греции владелец отеля выгнал 30 детей из Украины из-за того, что они повесили флаги Украины на балконах.

Также мы писали о том, что недавно крымчане в сети жестко раскритиковали россиянку, которая посетила оккупированный полуостров и пожаловалась на негативное отношение местных к РФ.