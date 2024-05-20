4 знаки Зодіаку, які бояться кохання як вогню

Близнюки

Близнюки - відсторонений повітряний знак, який воліє вести емоційні інтелектуальні бесіди замість того, щоб говорити про свої почуття. А от емоційна близькість не є їхньою сильною стороною.

Насправді з їхньою мінливою натурою, їм важко не тільки бути емоційно вразливими з кимось, але й бути прив'язаними до однієї людини.

Їм легко знудитися, і вони, ймовірно, будуть фізично близькі з кимось лише до тих пір, поки ця людина є достатньо цікавою і веселою для них.

Діва

Діви - практичні та аналітичні мислителі. Їм потрібно багато часу, щоб не тільки обдумати свої емоції, але й зрозуміти, чи довіряють вони комусь і чи відчувають себе достатньо безпечно і комфортно.

Для фізичної близькості їм також потрібно багато часу, не тільки тому, що вони повинні довіряти людині, але й тому, що Дівам потрібно вийти з власних думок і не судити про себе і свого партнера.

Козеріг

Емоційна близькість? Козеріг ніколи про неї не чув. Представники цього знаку Зодіаку відомі як холодні, майже беземоційні істоти. Вони занадто зосереджені на своїй кар'єрі та оточенні, а не на стосунках і почуттях.

Тож Козероги уникають не лише фізичної близькості, боячись, що емоції стануть на заваді і все ускладнять, а й близькості у будь-якому вигляді, формі чи способі.

Водолій

Цей незалежний повітряний знак може бути досить відстороненим та емоційно холодним. Не дивно, що Водолії надають перевагу інтелектуальним розмовам, а не теплим відвертим розмовам.

Фізична близькість не обов'язково є для Водоліїв проблемою - вони можуть не бути емоційно пов'язаними з кимось. Проте Водоліям найлегше взагалі уникати стосунків, щоб не мати справу з емоційною вразливістю.