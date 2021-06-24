Боярський розніс росіян та похвалив збірну України з футболу: "на голову вище наших"

Михайло Боярський похвалив збірну України з футболу, яка вийшла в 1\8 фіналу і висловив припущення, що команда може дійти й до півфіналу.

Так він прокоментував вихід збірної України в плей-офф Євро 2020 для видання " Спорт Експрес ".

Народний артист СРСР і Росії Михайло Боярський визнав, що українські футболісти грають набагато краще російської збірної.

"Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Удачі українцям! Будемо вболівати за них", - заявив легендарний актор.

Варто відзначити, що збірна України виправдала ставки букмекерів і потрапила в 1/8 фіналу Євро 2020. Наступний матч українці зіграють найімовірніше зі збірною Швеції 29 червня, у вівторок.

Прогнози букмекерів

Головним фаворитом Євро 2020 на цей момент залишається Франція. Скласти їй конкуренцію можуть збірні Італії, Англії, Німеччини, Іспанії, Бельгії, Нідерландів та Португалії.

В прогнозі букмекерів, шанси на перемогу в України вкрай низькі. Коефіцієнт становить аж 101. Нижче на цей момент тільки футбольна команда з Австрії.

Як розташувалися ставки букмекерів на цей час

4.50-Франція

7.00-Італія

7.50-Англія

8.00-Німеччина

8.50-Іспанія

10.0-Бельгія

10.0-Нідерланди

11.0-Португалія

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