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"Боялися, що розсиплеться": лікарі врятували бійця ЗСУ з опіками, для яких немає класифікації

Лікарі врятували бійця ЗСУ з сильними опіками (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Український військовий Віталій Мізін майже рік тому під час ракетного обстрілу навчального центра Десна отримав серйозне поранення. Зокрема, в те що він виживе вірила лише одна людина - його дружина.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Отримав сильні опіки

Медики кажуть, що для опіків, які були у Віталія, у них не було класифікації.

"У нього була обвуглена не тільки шкіра, м'язи, в нього постраждали кістки та навіть ребра і лопатка. Такі були глибокі опіки", - розповідають лікарі.

Зокрема, йому ампутували праву руку, ногу, лопатку і ребра. Були уражені усі внутрішні органи. 60% тіла без шкіри.

"Коли вони привезли його до опікового центру, вони боялися з цієї каталки перекласти на ліжко, тому що боялися, що права сторона розсиплеться", - розповідає дружина.

Віталій з дружиною Юлією (скриншот)

Як отримав поранення

У навчальний центр Десна 17 травня 2022 року росіяни поцілили ракетами. Тоді президент Володимир Зеленський заявив, що під завалами загинули 87 військових.

Відомо, що 4 поверхова будівля завалилась і Віталій впав у підвал. На його очах горіли побратими і він бачив як обвуглюється його ж власне тіло. Все це він згадує майже щодня.

Однак, в те, що воїн виживе, вірила тільки його дружина.

"Коли лікарі говорили, що його стан вкрай важкий і ще погіршився я знала, що він справиться з цим", - переконує вона.

Дружина військового Юлія (скриншот)

40 днів військовий був у київському опіковому центрі і переніс понад 10 операцій. Далі його перевезли у Львів, а згодом у медичний центр Фінляндії.

У Фінляндію разом з Віталієм поїхала вся родина - дружина Юлія та два сина - старший Іван і Данило, який народився за 2 місяці до поранення батька.

Вже за 104 дні після трагедії дружина почула, що загроза життю минула.

Відтоді у Віталія розпочалася реабілітація. Так вийшло, що молодший син Данило разом з татом сів, звівся на ноги і вони разом зробили свої перші кроки у лікарні.

Фахівці кажуть, що реабілітація, у випадку Віталія, буде тривати все життя.

Віталій проходить реабілітацію (скриншот)

Також він плете браслети з українською символікою і надзвичайно тішиться, коли їх замовляють на подарунок для військових в Україну. Віталій хоче, щоб кожен власник його виробу відчув: "Яку силу і емоцію вкладав я у виготовлення брелока чи браслета".

Віталій плете браслети (скриншот)

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі лікарям дивом вдалося врятувати життя військовому, якому снайпер влучив в голову.

Також ми писали, що українські хірурги видалили у пораненого бійця кулю з-під основи черепа.

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