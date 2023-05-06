"Боялись, что рассыплется": врачи спасли бойца ВСУ с ожогами, для которых нет классификации

Получил сильные ожоги

Медики говорят, что для ожогов, которые были у Виталия, у них не было классификации.

"У него была обуглена не только кожа, мышцы, у него пострадали кости и даже ребра и лопатка. Такие были глубокие ожоги", - рассказывают врачи.

В частности, ему ампутировали правую руку, ногу, лопатку и ребра. Были поражены все внутренние органы. 60% тела без кожи.

"Когда они привезли его в ожоговый центр, они боялись с этой каталки переложить на кровать, потому что боялись, что правая сторона рассыплется", - рассказывает супруга.

Виталий с женой Юлией (скриншот)

Как получил ранение

В учебный центр Десна 17 мая 2022 года россияне попали в ракеты. Тогда президент Владимир Зеленский заявил, что под завалами погибли 87 военных.

Известно, что 4 этажное здание рухнуло и Виталий упал в подвал. На его глазах горели собратья и он видел как обугливалось его же собственное тело. Все это он вспоминает почти каждый день.

Однако в то, что воин выживет, верила только его жена.

"Когда врачи говорили, что его состояние крайне тяжелое и еще ухудшилось я знала, что он справится с этим", - убеждает она.

Жена военного Юлия (скриншот)

40 дней военный был в киевском ожоговом центре и перенес более 10 операций. Затем его перевезли во Львов, а затем в медицинский центр Финляндии.

В Финляндию вместе с Виталием поехала вся семья - жена Юлия и два сына - старший Иван и Даниил, родившийся за 2 месяца до ранения отца.

Уже через 104 дня после трагедии жена услышала, что угроза жизни миновала.

С того времени у Виталия началась реабилитация. Так получилось, что младший сын Даниил вместе с папой сел, поднялся на ноги и они вместе сделали свои первые шаги в больнице.

Специалисты говорят, что реабилитация, в случае Виталия, продлится всю жизнь.

Виталий проходит реабилитацию (скриншот)

Также он плетет браслеты с украинской символикой и очень радуется, когда их заказывают на подарок для военных в Украину. Виталий хочет, чтобы каждый владелец его изделия почувствовал: "Какую силу и эмоцию вкладывал я в изготовление брелока или браслета".

Виталий плетет браслеты (скриншот)