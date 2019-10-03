Боялась, что меня не станет: украинская актриса рассказала об издевательствах мужа

Олеся Жураковская, заслуженная артистка Украины, откровенно рассказала об ужасе, который ей довелось пережить много лет назад. Когда актрисе было 23 года она вышла замуж за богатого иностранца, который морально и физически издевался над ней на протяжении пяти лет совместной жизни. Об этом актриса рассказала в програме "Зірковий шлях" на канале "Украина".

С будущим супругом она познакомилась случайно в магазине, которым он владел. Бизнесмен-мусульманин просто не давал прохода красавице-украинке. Олеся поддалась настойчивым ухаживаниям и влюбилась. Тогда она как раз заканчивала ГИТИС в Москве.

Олеся Жураковская (фото: facebook.com/zhurakovskaya)

И хотя Олеся не приняла ислам, муж запрещал ей абсолютно все, контролировал каждый ее шаг, а время от времени девушка подвергалась избиениям.

В свой день рождения Олеся поняла, что не может допустить, чтобы у нее был еще один несчастливый день рождения.

"Я осознавала, что, если я останусь рядом, одной страшной момент меня может просто не стать физически", - поделилась актриса.

Олеся в этот день засиделась с подругами. А когда вернулась домой, жестокость супруга не знала границ.

Актриса сбежала от мужа-тирана, прихватив с собой лишь кота Басю и швейную машинку (Олеся по первому образованию технолог швейного производства. - Ред.).

Девушка вернулась в Киев, где ей пришлось начинать все сначала. Днем - репетиции в театре, вечером - спектакль, а ночью Олеся обшивала подруг и знакомых. Актриса признается, что и сейчас время от времени садится за швейную машинку.