Он говорил, что я противная: звезда сериала "Школа" рассказала, как над ней издевался парень

Звезда сериала "Школа" подвергалась насилию (Коллаж РБК-Украина)

Лиза Василенко рассказала, как бывший парень ее едва не убил

Лиза Василенко, актриса, которая сыграла роль Лолы в нашумевшем сериале "Школа", призналась, что два года состояла в отношениях с парнем-садистом, который ее обзывал, издевался над ней, а потом начал избивать и душить.

Девушка рассказала, что она училась в частной школе и уже там она страдала от постоянных издевательств. Ее постоянно задирали, толкали, били и дразнили. Когда она выросла, она связалась с парнем, который оказался настоящим абьюзером и тираном.

Лиза Василенко (Фото: Пресс-служба)

Со своим возлюбленным Лиза Василенко познакомилась на выпускном вечере в школе. Он был на три года старше и первые месяцы их отношений были похожи на сказку. А потом начался кошмар.

"Он говорил, что я некрасивая, противная, не нужна никому, кроме него. А как-то даже сказал, что я должна быть благодарна ему, ведь она меня не бьет. Тогда я воспринимала все это как должное. И действительно была благодарна. Этот парень был моим миром", - призналась успешная актриса и модель.

Однако постоянные ссоры начали сказываться на ее внешнем виде – она стремительно теряла вес и стала избегать общения с родными и друзьями. А потом он начал ее избивать и на теле появились синяки. Родители не выдержали и забрали ее домой, а сама Лиза приняла решение порвать с токсичными отношениями. Она решила погрузиться в работу.

Но через некоторое время она снова встретила бывшего возлюбленного. Лиза отправилась с подругой в ресторан. Бывший парень увидел ее, заломил ей руки и начал тащить ее на улицу. И никто из посетителей не попытался ей помочь.

"Он ударил меня об бетонную стену, и я потеряла сознание. Когда пришла в себя, увидела кровь, у меня все болело, было очень страшно. Он сломал мне нос", - рассказала Василенко.

Сериал "Школа " (Фото: Пресс-служба)

После этого девушке пришлось пройти лечение, а потом реабилитацию с психологом. Вину парня полиция доказать не смогла, и он остался безнаказанным за свой поступок. Съемки в сериале "Школа" спасли Лизу – она стала популярной, успешной и перебралась жить в столицу.

Сейчас она уверена, что больше никогда не даст себя в обиду, хотя и боится встретить человека, похожего по характеру на бывшего возлюбленного.

Звезда сериала "Школа" откровенно рассказала, как ее избивал и унижал возлюбленный (Видео: YouTube/ЖВЛ)