Бой Кличко назвали самым кровавым за всю историю бокса

Бой Виталия Кличко и Леннокса Льюиса возглавил рейтинг самых кровавых (коллаж РБК-Украина)

Составлен рейтинг самых кровавых боксерских боев в мире

Бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году был признан самым кровавым боксерским поединком на профессиональном ринге за всю историю по версии экспертов The Sportsman.

На сайте издания отмечается, что подобный топ был составлен по случаю прошедшего праздника Хэллоуин.

Поединок украинца и британца на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США) в июне 2003 года возглавил этот необычный рейтинг. Спортсмены тогда провели шесть раундов.

Бой был остановлен рефери из-за сильного рассечения брови у Кличко над левым глазом - травма была получена в третьем раунде - из-за чего "его лицо с течением времени все больше и больше напоминало "кровавые" работы Пикассо".

Виталий Кличко и Леннокс Льюис - бой 2003 года

Бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году (фото: thesportsman.com)

В результате поединок закончился поражением украинского боксера - ему огласили технический нокаут.

Видео: Бой Виталия Кличко против Леннокса Льюиса в 2003 году признали самым кровавым

Далее в топе самых кровавых боксерских боев разместили такие поединки:

Чак Вепнера и Сонни Листон - бой 1970 года

Этот поединок вдохновил Сильвестра Сталлоне на создание своего культового фильма "Рокки".

фото: Чак Вепнера vs Сонни Листон, 1970

Бой был завершен рефери в девятом раунде, и когда все было сказано и сделано, Вепнер сломал нос и сломал скулу, и ему пришлось наложить 100 швов.

Эвандер Холифилд и Майк Тайсон - бой 1997 года

"Невозможно говорить о боксерских поединках в жанре хоррор-шоу, не вспомнив о матче-реванше Эвандера Холифилда с Майком Тайсоном в Лас-Вегасе в 1997 году, поединке, который содержит настоящий каннибализм", - говорится в публикации.

фото: Эвандер Холифилд vs Майк Тайсон, 1997

В клинче между двумя бойцами в третьем раунде Тайсон закатил голову и откусил от правого уха Холифилда кусок хряща и выплюнул его. Невероятно, но бой продолжался, и Тайсон потерял два очка, пока не оказался в другом клинче с Холифилдом и укусил левое ухо. Драка была наконец остановлена, и теперь они друзья.

Рокки Марчиано и Эззард Чарльз - бой 1954 года

фото: Рокки Марчиано vs Эззард Чарльз, 1954

После этого поединка Марчиано потребовалась операция на лице из-за раны, оставленной кулаком Чарльза, а лицо Эззард распухло до неузнаваемости.

Денис Лебедев и Гильермо Джонс - бой 2013 года

В поединке WBA в тяжелом весе 2013 года кубинец Гильермо Джонс разбил своему сопернику Лебедеву из РФ правый глаз в первом раунде, после чего он "начал раздуваться до размером с апельсин", и его лицо "начало превращаться в гротескную карикатуру на себя самого".

фото: Денис Лебедев vs Гильермо Джонс 2013

Бой так и не был остановлен, и только в 11-м раунде Джонс смог, наконец, одолеть своего соперника.

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