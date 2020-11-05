Бій Кличка назвали найкривавішим за всю історію боксу

Бій Віталія Кличка і Леннокса Льюїса очолив рейтинг найкривавіших (колаж РБК-Україна)

Складено рейтинг найкривавіших боксерських боїв у світі

Бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса у 2003 році визнаний найкривавішим боксерським поєдинком на професійному рингу за всю історію за версією експертів The Sportsman.

На сайті видання зазначається, що подібний топ був складений з нагоди минулого свята Хеллоуїн.

Поєдинок українця і британця на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (США) у червні 2003 року очолив цей незвичайний рейтинг. Спортсмени тоді провели шість раундів.

Бій був зупинений рефері через сильне розсічення брови у Кличка над лівим оком - травма була отримана в третьому раунді - через що "його обличчя з плином часу все більше і більше нагадувало "криваві" роботи Пікассо".

Віталій Кличко і Леннокс Льюїс - бій 2003 року

Бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса у 2003 році (фото: thesportsman.com)

В результаті поєдинок закінчився поразкою українського боксера - йому оголосили технічний нокаут.

Відео: Бій Віталія Кличка проти Леннокса Льюїса в 2003 році визнали найкривавішим

Далі в топі найбільш кривавих боксерських боїв розмістили такі поєдинки:

Чак Вепнера і Сонні Лістон - бій 1970 року

Цей поєдинок надихнув Сильвестра Сталлоне на створення свого культового фільму "Роккі".

фото: Чак Вепнера vs Сонні Лістон, 1970

Бій був завершений рефері в дев'ятому раунді, і коли все було сказано і зроблено, Вепнер зламав ніс та зламав вилицю, і йому довелося накласти 100 швів.

Евандер Холіфілд і Майк Тайсон - бій 1997 року

"Неможливо говорити про боксерські поєдинки в жанрі хоррор-шоу, не згадавши про матч-реванш Евандера Холіфілда з Майком Тайсоном в Лас-Вегасі в 1997 році, поєдинок, який містить справжній канібалізм", - йдеться у публікації.

фото: Евандер Холіфілд vs Майк Тайсон, 1997

В клінчі між двома бійцями в третьому раунді Тайсон закотив голову і відкусив від правого вуха Холіфілда шматок хряща і виплюнув його. Неймовірно, але бій тривав, і Тайсон втратив два очки, поки не опинився в іншому клінчі з Холіфілдом і вкусив ліве вухо. Бійка була нарешті зупинена, і тепер вони друзі.

Роккі Марчіано та Езард Чарльз - бій 1954 року

фото: Роккі Марчіано vs Езард Чарльз, 1954

Після цього поєдинку Марчіано потрібна була операція на обличчі через рани, залишеної кулаком Чарльза, а обличчя Езарда розпухло до невпізнання.

Денис Лебедєв і Гільєрмо Джонс - бій 2013 року

У поєдинку WBA у важкій вазі 2013 року кубинець Гільєрмо Джонс розбив своєму суперника Лебедєву з РФ праве око в першому раунді, після чого він "почав роздуватися до розмірів з апельсин", і його обличчя "почало перетворюватися на гротескну карикатуру на самого себе".

фото: Денис Лебедєв vs Гільєрмо Джонс 2013

Бій так і не був зупинений, і тільки в 11-му раунді Джонс зміг, нарешті, здолати свого суперника.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що відбувалося за лаштунками бою Усика проти Чісори.

Також ми писали про те, що Олександр Усик розповів про стан Василя Ломаченка після втрати трьох титулів в бою з Теофімо Лопесом.