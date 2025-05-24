Борщ у Нью-Йорку: де спробувати і скільки за це доведеться заплатити

Veselka

Легендарний український ресторан, заснований у 1954 році українськими іммігрантами. Розташований в Іст-Віллідж, він став символом української кухні в Нью-Йорку.

У меню - класичний борщ, вареники, деруни та інші традиційні страви. Ресторан відомий своєю підтримкою України та активною участю в благодійних ініціативах. У 2023 році відкрив нову локацію у Вільямсбурзі, Бруклін.

Ціни на борщ - 6 доларів (чашка), 13 доларів (миска).

Борщ у Veselka (фото: instagram.com/veselkanyc)

Streecha

Це невеликий підвальний заклад, розташований під клінікою хіропрактики в Іст-Віллідж. Тут готують домашній борщ, вареники та інші українські страви за доступними цінами.

Заклад обслуговують волонтери. Всередині панує автентична атмосфера, що нагадує домашню кухню.

Ціни на борщ - від 4 до 7 доларів.

Борщ у Streecha (фото: www.yelp.com)

Ukrainian East Village Restaurant

Цей ресторан пропонує широкий вибір українських страв, включаючи борщ, вареники та голубці. Заклад розташований у самому серці Іст-Віллідж і відомий своєю гостинністю та традиційною кухнею.

Ціна на борщ - 8 доларів.

Борщ в Ukrainian East Village Restaurant (скриншот)

Sveta

Сучасний ресторан, який поєднує традиційні українські рецепти з сучасними кулінарними тенденціями. У меню представлений борщ, вареники та інші страви, приготовані з використанням свіжих сезонних інгредієнтів.

Ціна борщу - 15 доларів.

Борщ у Sveta (скриншот)

Corner of Ukraine

Розташований у Найаку, Нью-Йорк, Corner of Ukraine пропонує традиційний український борщ, а також інші страви, такі як вареники та сирники.

Заклад має три локації та відомий своєю автентичною кухнею.

Ціни на борщ - 17 доларів (вегетаріанський борщ), 14 доларів (український холодний буряковий суп).

Борщ у Corner of Ukraine (фото: instagram.com/cornerofukraine)