Борщ у Нью-Йорку: де спробувати і скільки за це доведеться заплатити
Український борщ уже давно "вийшов" за межі України, особливо завдяки діаспорі, яка активно просуває нашу культуру за кордоном. Тому не дивно, що навіть у далекому Нью-Йорку ви все одно можете скуштувати національні українські страви.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало добірку закладів у Нью-Йорку, де подають український борщ.
Veselka
Легендарний український ресторан, заснований у 1954 році українськими іммігрантами. Розташований в Іст-Віллідж, він став символом української кухні в Нью-Йорку.
У меню - класичний борщ, вареники, деруни та інші традиційні страви. Ресторан відомий своєю підтримкою України та активною участю в благодійних ініціативах. У 2023 році відкрив нову локацію у Вільямсбурзі, Бруклін.
Ціни на борщ - 6 доларів (чашка), 13 доларів (миска).
Борщ у Veselka (фото: instagram.com/veselkanyc)
Streecha
Це невеликий підвальний заклад, розташований під клінікою хіропрактики в Іст-Віллідж. Тут готують домашній борщ, вареники та інші українські страви за доступними цінами.
Заклад обслуговують волонтери. Всередині панує автентична атмосфера, що нагадує домашню кухню.
Ціни на борщ - від 4 до 7 доларів.
Борщ у Streecha (фото: www.yelp.com)
Ukrainian East Village Restaurant
Цей ресторан пропонує широкий вибір українських страв, включаючи борщ, вареники та голубці. Заклад розташований у самому серці Іст-Віллідж і відомий своєю гостинністю та традиційною кухнею.
Ціна на борщ - 8 доларів.
Борщ в Ukrainian East Village Restaurant (скриншот)
Sveta
Сучасний ресторан, який поєднує традиційні українські рецепти з сучасними кулінарними тенденціями. У меню представлений борщ, вареники та інші страви, приготовані з використанням свіжих сезонних інгредієнтів.
Ціна борщу - 15 доларів.
Борщ у Sveta (скриншот)
Corner of Ukraine
Розташований у Найаку, Нью-Йорк, Corner of Ukraine пропонує традиційний український борщ, а також інші страви, такі як вареники та сирники.
Заклад має три локації та відомий своєю автентичною кухнею.
Ціни на борщ - 17 доларів (вегетаріанський борщ), 14 доларів (український холодний буряковий суп).
Борщ у Corner of Ukraine (фото: instagram.com/cornerofukraine)
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Під час написання використовувалися джерела: сайти та соціальні мережі згаданих закладів, Postmates, Yelp, Eater New York.