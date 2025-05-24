Борщ в Нью-Йорке: где попробовать и сколько за это придется заплатить

Украинский борщ уже давно "вышел" за пределы Украины, особенно благодаря диаспоре, которая активно продвигает нашу культуру за границей. Поэтому неудивительно, что даже в далеком Нью-Йорке вы все равно можете попробовать национальные украинские блюда.

РБК-Украина (проект Styler) собрало подборку заведений в Нью-Йорке, где подают украинский борщ.

Veselka

Легендарный украинский ресторан, основанный в 1954 году украинскими иммигрантами. Расположенный в Ист-Виллидж, он стал символом украинской кухни в Нью-Йорке.

В меню - классический борщ, вареники, деруны и другие традиционные блюда. Ресторан известен своей поддержкой Украины и активным участием в благотворительных инициативах. В 2023 году открыл новую локацию в Уильямсбурге, Бруклин.

Цены на борщ - 6 долларов (чашка), 13 долларов (миска).

Борщ в Veselka (фото: instagram.com/veselkanyc)

Streecha

Это небольшое подвальное заведение, расположенное под клиникой хиропрактики в Ист-Виллидж. Здесь готовят домашний борщ, вареники и другие украинские блюда по доступным ценам.

Заведение обслуживают волонтеры. Внутри царит аутентичная атмосфера, напоминающая домашнюю кухню.

Цены на борщ - от 4 до 7 долларов.

Борщ в Streecha (фото: www.yelp.com)

Ukrainian East Village Restaurant

Этот ресторан предлагает широкий выбор украинских блюд, включая борщ, вареники и голубцы. Заведение расположено в самом сердце Ист-Виллидж и известно своим гостеприимством и традиционной кухней.

Цена на борщ - 8 долларов.

Борщ в Ukrainian East Village Restaurant (скриншот)

Sveta

Современный ресторан, который сочетает традиционные украинские рецепты с современными кулинарными тенденциями. В меню представлен борщ, вареники и другие блюда, приготовленные с использованием свежих сезонных ингредиентов.

Цена борща - 15 долларов.

Борщ в Sveta (скриншот)

Corner of Ukraine

Расположенный в Найаке, Нью-Йорк, Corner of Ukraine предлагает традиционный украинский борщ, а также другие блюда, такие как вареники и сырники.

Заведение имеет три локации и известно своей аутентичной кухней.

Цены на борщ - 17 долларов (вегетарианский борщ), 14 долларов (украинский холодный свекольный суп).

Борщ в Corner of Ukraine (фото: instagram.com/cornerofukraine)