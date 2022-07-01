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Борщ - наш! Теперь популярное украинское блюдо под защитой ЮНЕСКО

Фото: Борщ находится под охраной ЮНЕСКО (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь культура приготовления этого блюда находится под охраной.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Facebook.

Борщ - украинский официально!

Он рассказал, что 1 июля на 5 внеочередном заседании внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.

Фото: Украинский борщ теперь под защитой ЮНЕСКО

"Победа в войне за борщ - наша! Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма, это "проявление нацизма" теперь официально украинский, и официально под защитой ЮНЕСКО", - написал Александр Ткаченко.

Он пообещал, что с удовольствием Украина будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. И с нецивилизованными тоже - чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское.

Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый праздник - в честь борща.

А также писали, что украинка рассекретила рецепт настоящего украинского борща на страницах The New York Times.

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ЮНЕСКОборщ