Борщ - наш! Теперь популярное украинское блюдо под защитой ЮНЕСКО

Борщ внесен в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО и теперь культура приготовления этого блюда находится под охраной.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем Facebook.
Он рассказал, что 1 июля на 5 внеочередном заседании внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению Министерства культуры и информационной политики Украины был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающийся в немедленной охране.
Фото: Украинский борщ теперь под защитой ЮНЕСКО
"Победа в войне за борщ - наша! Битва за борщ была начата еще до войны. И сколько бы Маша Захарова не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма, это "проявление нацизма" теперь официально украинский, и официально под защитой ЮНЕСКО", - написал Александр Ткаченко.
Он пообещал, что с удовольствием Украина будет делиться борщом и его рецептами со всеми цивилизованными странами. И с нецивилизованными тоже - чтобы у них было хоть что-то светлое, вкусное и украинское.
Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый праздник - в честь борща.
А также писали, что украинка рассекретила рецепт настоящего украинского борща на страницах The New York Times.