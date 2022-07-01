Борщ - наш! Тепер популярна українська страва під захистом ЮНЕСКО

Борщ - український офіційно!

Він розповів, що 1 липня на 5 позачерговому засіданні позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням Міністерства культури та інформаційної політики України було внесено елемент "Культура приготування українського борщу" до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, який потребує негайної охорони.

Фото: український борщ тепер під захистом ЮНЕСКО

"Перемога у війні за борщ - наша! Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму і нацизму, цей "прояв нацизму" тепер офіційно український, і офіційно під захистом ЮНЕСКО", - написав Олександр Ткаченко.

Він пообіцяв, що із задоволенням Україна ділитиметься борщем і його рецептами з усіма цивілізованими країнами. І з нецивілізованими теж - щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське.