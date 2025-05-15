Не все борошно корисне: названо види, яких потрібно завжди уникати

Харчова цінність борошна

Нутриціолог Олена Костюк розповіла, що деякі види борошна можуть навіть погіршувати стан організму.

У 100 г борошна така кількість мікроелементів:

цільнозернове - 340 ккал і 13 г білка

рисове - 366 ккал, 1 г білка та 2 г клітковини

лляне - 462 ккал, 18 г білка та має великий вміст омега 3

звичайне пшеничне - вміст білка від 10 до 13 г

"Коли ви щось готуєте, то для того, щоб забуферити або зніфелювати якесь некорисне борошно, яке у вас є, варто просто міксувати. Цілозернове борошно не дасть вам того підйому тіста, але воно дасть користь і неочищені харчові волокна, які дають насичення вітамінами групи B", - додала експерт.

Яке борошно найкорисніше

Експерт виділила топ-3 види борошна, які мають бути у кожній шафці:

лляне - рекордсмен з омега-3, клітковини та корисних жирів

вівсяна - корисне для серця та допомагає травленню

гречана - мітить багато мікроелементів і мінімум глютену

Чого уникати

Найшкідливішим для організму, за словами Костюк, є рисове та кукурудзяне, адже воно містить багато вуглеводів, але мінімум користі.

Рисове має високий глікемічний індекс, що може викликати різкий підйом рівня цукру в крові. Воно також бідне на клітковину порівняно з цільнозерновим борошном.

До того ж шкідливим ще є всім відоме біле (вищого ґатунку) пшеничне борошно. Воно максимально очищене - видалені оболонка зерна та зародок, де містяться більшість вітамінів, мінералів і клітковини. Крім того, спричиняє різкі стрибки рівня цукру в крові.

Глютенове борошно (Vital wheat gluten) теж може завдавати шкоди. Сам по собі глютен не шкідливий для більшості людей, але у випадку непереносимості глютену (целіакії) чи нецеліакійної глютенової чутливості - це може викликати запалення, порушення травлення, висипи тощо.