Боролся до последнего: умер Роман Вирастюк

Фото: Роман Вирастюк (facebook.com/vasyl.virastyuk)

11 июля спортсмену сделали очень серьезную операцию

Роман Вирастюк умер на 52 году жизни. Он был спортсменом и экс-капитаном олимпийской сборной Украины по легкой атлетике. Специализировался на толкании ядра. О смерти известного спорстмена сообщил на своей Facebook-странице его брат Виталий Вирастюк, который обладает титулом "самый сильный человек планеты".

Роман перенес сложную операцию 11 июля, а 27 июля его сердце остановилось.

"27 июля 2019 года в 5.00 перестало биться сердце Романа Вирастюка. 11 июля Роману была проведена срочная и очень сложная операция (аневризма, расслоение брюшной аорты). Он был бойцом, и несмотря на все "но", он боролся до последнего", – написал Василий Вирастюк.

Василий сообщил, что прощаться с Романом будут 28-го июля у "Министерства молодежи и спорта. Похороны состоятся 29 июля, в родном Ивано-Франковске. Место и время сообщат немного позже.

Фото: Роман Вирастюк (facebook.com/vasyl.virastyuk)

Роман Вирастюк был серебряным призером последнего чемпионата СССР 1991 года, обладатель Кубка СССР. 17-кратный чемпион и восьмикратный обладатель Кубка Украины. Чемпион Европы среди клубов, участник трех Олимпийских игр. С 1995-го по 2005 год он возглавлял команду олимпийской сборной Украины по легкой атлетике.

Фото: Роман Вирастюк (facebook.com/zhdanovihor)

В комментариях к посту Виталия люди высказывают свои соболезнования о смерти украинца. Все вспоминают его, как светлого человека с доброй душой.

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