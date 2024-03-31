Боролася з важкою хворобою: померла відома українська журналістка і ведуча
Померла журналістка, головна редакторка та ведуча телерадіокомпанії РАІ Олена Данилюк. Останній час вона боролася з онкологічним захворюванням і проходила курс хіміотерапії.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на rai.ua.
Що відомо про Олену Данилюк
Зазначається, що журналістка з 1993 року була обличчям телеканалу, провідною теле та радіоведучою.
Також останні декілька років вона викладала на кафедрі журналістики, реклами та зв’язків з громадськістю університету Короля Данила, передавала свій досвід та знання молодим журналістам.
Олена Данилюк (фото: Facebook)
"Вона була не лише видатною журналісткою і ведучою, а й чудовою людиною. Її тепла душа і професійна майстерність завжди надихали і вражали. Нехай її добрі діла і пам'ять про неї залишаться назавжди в наших серцях", - написала на своїй сторінці у Facebook колега Данилюк Катерина Говера.
До слова, у червні Олені мало б виповнитися 47 років. У неї залишились мама, чоловік та донечка Анастасія.
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