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Боролась с тяжелой болезнью: умерла известная украинская журналистка и ведущая

Воскресенье 31 марта 2024 09:00
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Боролась с тяжелой болезнью: умерла известная украинская журналистка и ведущая Елена Данилюк (фото: Facebook)
Автор: Иванна Пашкевич

Умерла журналистка, главная редактор и ведущая телерадиокомпании РАИ Елена Данилюк. В последнее время она боролась с онкологическим заболеванием и проходила курс химиотерапии.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на rai.ua.

Что известно об Елене Данилюк

Отмечается, что журналистка с 1993 года была лицом телеканала, ведущей теле и радиоведущей.

Также последние несколько лет она преподавала на кафедре журналистики, рекламы и связей с общественностью университета Короля Даниила, передавала свой опыт и знания молодым журналистам.

Боролась с тяжелой болезнью: умерла известная украинская журналистка и ведущая

Елена Данилюк (фото: Facebook)

"Она была не только выдающейся журналисткой и ведущей, но и замечательным человеком. Ее теплая душа и профессиональное мастерство всегда вдохновляли и поражали. Пусть ее добрые дела и память о ней останутся навсегда в наших сердцах", - написала на своей странице в Facebook коллега Данилюк Екатерина Говера.

К слову, в июне Елене должно было бы исполниться 47 лет. У нее остались мама, муж и дочь Анастасия.

Недавно мы рассказывали, что умер видающийся ученый, политик и Герой Украины Игорь Юхновский.

Также мы писали, что умер кинооператор и Лауреат Шевченковской премии Юрий Бордаков.

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