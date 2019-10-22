Милованов ответил на оскорбление Коломойского: да, я дебил

Милованов ответил Коломойскому на оскорбление (коллаж: РБК-Украина)

Министр экономики отреагировал на слова Коломойского, которые стали следствием скандала с "Кварталом 95" и Гонтаревой

Тимофей Милованов, министр экономики Украины, отреагировал на оскорбление олигарха Игоря Коломойского, назвавшего чиновника "дебилом".

Напомним, острое высказывание экс-главы Днепропетровской ОГА стало следствием громкого скандала с "Кварталом 95", спевшим песню о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Об этом министр экономики высказался во время брифинга в понедельник, 21 октября.

"Смотрите, я этого не скрываю, что я дебил... Я шучу. Так что здесь главное не это, а результаты. Мое видение - скандал исчерпан, потому что высказались все", - сказал Милованов, передает ТСН.

Милованов ответил Коломойскому на оскорбление (видео: YouTube/ТСН)

Стоит напомнить, что Милованов высказался на тему скандальной песни о Гонтаревой. Министр выразил мнение, что шутки "кварталовцев" могут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью. И это может негативно повлиять на экономику Украины.

Коломойский сказал, что после таких выводов Милованов должен немедленно пойти в отставку.

"Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - сказал Коломойский.

Кроме того, олигарх назвал министра культуры Владимира Бородянского, который извинился перед Валерией Гонтаревой, подонком.