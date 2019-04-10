Бориспольский экспресс ждут изменения: Укрзализныця сделала заявление

Бориспольский экспресс скоро ждут позитивные изменения: готовятся новые вагоны для экспресса. О таких изменениях сообщил на своей странице в Facebook глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Плюс еще один Kyiv Boryspil Express в Международный аэропорт "Борисполь"! 6-и РЕЅА для экспресса фактически готова. Максимальную модернизацию автобусов польского производства Укрзализныця проводит в собственных депо, - сообщил Кравцов.

Он добавил, что компанию довольно часто упрекают, что мы новые вагоны сейчас не покупают.

"Здесь главное - вопрос финансирования. Эффективность и необходимость проекта скоростного сообщения с аэропортом мы доказали в первые месяцы его реализации. И менять подвижной состав мы будем шаг за шагом", – подчеркнул он.

Фото: Бориспольский экспресс обновляется (facebook.com/Kravtsov.Evg)

В то же время, по словам Кравцова, на очереди - новый поезд украинского производства, который компания получит до конца года.

"Будет курсировать он как раз по маршруту Kyiv Boryspil Express", - подчеркнул председатель правления "Укрзалізниці".

Фото: Новый Бориспольский экспресс (facebook.com/Kravtsov.Evg)

В комментариях к посту пользователь Владимир Матренюк заметил, что поезда очень маленькие, а свободного места в них не хватает, хотя пассажиропоток – большой. Он спросил, почему нельзя было закупить большие поезда.

На это глава Укрзализныци Евгений Кравцов ответил, что были те, кто говорил, что ездить экспрессом никто не будет. Также он добавил, что новые экспрессы украинского производства будут с тремя вагонами на 179 пассажирских мест.

Напомним, ранее в Укрзализныце разрешили пускать в поезда не всех пассажиров.

Кроме этого, Укрзализныця удивила украинцев вагонами, в каждом из купе которых есть душ, умывальник и даже пеленальный столик.