Бориспільський експрес чекають зміни: Укрзалізниця зробила заяву

Бориспільський експрес скоро чекають позитивні зміни: готуються нові вагони для експресу. Про такі зміни повідомив на своїй сторінці у Facebook очільник Укрзалізниці Євген Кравцов.

"Плюс ще один Kyiv Boryspil Express у Міжнародний аеропорт "Бориспіль"! 6-та PESА для експресу фактично готова. Максимальну модернізацію автобусів польського виробництва Укрзалізниця проводить у власних депо, - повідомив Кравцов.

Він додав, що компанії досить часто закидають, що ми нові вагони зараз не купують.

"Тут головне - питання фінансування. Ефективність і необхідність проекту швидкісного сполучення з аеропортом ми довели у перші місяці його реалізації. І змінювати рухомий склад ми будемо крок за кроком," – підкреслив він.

Фото: Бориспільський експрес оновлюється (facebook.com/Kravtsov.Evg)

В той же час, за словами Кравцова, на черзі - новий поїзд українського виробництва, який компанія отримає до кінця року.

"Курсуватиме він якраз за маршрутом Kyiv Boryspil Express", - підкреслив голова правління Укрзалізниці.

Фото: Новий Бориспільський експрес (facebook.com/Kravtsov.Evg)

У коментарях до посту користувач Володимир Матренюк зауважив, що потяги дуже малі, а вільного місця у них не вистачає, хоча пасажиропотік – великий. Він запитав, чому не можна було закупити більші потяги.

На це очільник Укрзалізниці Євген Кравцов відповів, що були ті, хто казали, що їздити експресом ніхто не буде. Також він додав, що нові експреси українського виробництва будуть з трьома вагонами на 179 пасажирських місць.

Нагадаємо, раніше Укрзалізниці дозволили пускати у поїзди не всіх пасажирів.

Крім цього, Укрзалізниця здивувала українців вагонами, в кожному з купе яких є душ, умивальник і навіть пеленальний столик.